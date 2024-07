Honor apuesta por innovar con IA centrada en el ser humano y no en el consumo

Shenzhen, China .- Eran los primeros años de los 2000. Ray Guo cursaba su doctorado para estudiar el funcionamiento de los algoritmos, un tema que en ese momento no tenía los reflectores sociales, pero que sentaba las bases para el desarrollo de un aplicativo que cambiaría por completo a la humanidad: la Inteligencia Artificial (IA). Guo, quien ahora es Chief Marketing Officer (CMO) de Honor, sabía su potencial.

“En ese momento, al principios del siglo XXI, la IA no era un tema que apasionara a tantos como ahora. Las redes neuronales no estaban de moda porque aún no era una tecnología sofisticada como la que ahora comenzamos a ver”, dijo Gou en una conversación con medios en las oficinas de Honor, ubicadas en Shenzhen, China.