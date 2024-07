Las ONG’s se apoyan de WhatsApp para crecer su audiencia e impacto

“Canales -de WhatsApp- vino a resolver un trabajo hormiga, porque ante una audiencia que crece, muchas de las respuestas que se daban por otros canales eran de manera manual, lo que significaba tiempo. En solo ocho meses hemos logrado optimizar este canal de comunicación y estar más cerca del público a los que estamos dirigidos”, señaló Patricia Mercado, fundadora de Conexión Migrante.

Mercado señaló que hace unos meses intentaron instalar un bot que podía responder mensajes automatizados por su canal de Messenger; sin embargo, la gente no quiso interactuar con un servicio automatizado y terminó siendo un desacierto para ellos. Ahora es más sencillo brindar comunicación masiva y sobre todo conocer las necesidades de las personas que están viajando entre países, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, Venezuela y México.

“Nuestras audiencias son distintas, una es de personas que lograron llegar a EU y necesitan saber qué sigue a su llegada, mientras que hay otro segmento de migrantes que está cruzando por México y que en su camino necesita información verificada y real sobre lo que deben hacer y está sucediendo”, precisó Mercado.

Una ventaja que han encontrado en esta herramienta de mensajería es que el 20% de las interacciones que han tenido en los últimos meses han sido llamadas telefónicas, que les terminan saliendo gratis o a un muy bajo costo a los migrantes. Ante algunas noticias que se pueden dar en foros de migrantes, lo que hace Conexión Migrante es verificar que sea real o no y comunicar en sus canales de información, para ello se apoyan de VerfiicadoMX.

Pero no son los únicos, Cruz Roja tiene poco más de 52,000 seguidores y se dedica a dar información sobre emergencias, pero también tips sobre acciones que pueden tener los usuarios en caso de algún accidente o problema meteorológico.

“Todas las organizaciones sin fines de lucro, como otro tipo de entidades, tienen disponibles nuestros recursos para llegar a sus audiencias en nuestros sitios, como por ejemplo cómo crear un canal y apoyarlas con la verificación del mismo, o cómo montar una comunidad en la plataforma. Y dentro de nuestro blog para empresas encontrarán todos los detalles sobre WhatsApp Business”, señaló Paloma Szerman, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp en América Latina.

En el caso de It Gets Better -una entidad sin fines de lucro que se dedica a apoyar a jóvenes LGBTQ+ alrededor del mundo- su principal objetivo es mostrar a los jóvenes LGBTQ+ que las cosas mejoran con el tiempo y que hay un futuro positivo para ellos.

“La idea es que estas historias lleguen a la comunidad y así no se sientan solas, que vean que hay muchas más personas como ellos que han atravesado por cosas similares. Desde un inicio las campañas se plantearon para llegar a través de las redes sociales, que cuando empezamos eran muy nuevas y quienes crecimos con el internet, estábamos empezando a entender los efectos del ciberacoso”, señaló a Expansión, Alex Orué, subgerente del programa Global, It Gets Better.

Orué relata que primero fueron haciendo comunidad en plataformas como Meta, para después conquistar otros espacios digitales como Instagram y ahora están focalizando esfuerzos en WhatsApp.

Aunque las necesidades y comunicación de cada una de las organizaciones es distinta, muchos de los usuarios pueden acceder de manera gratuita a los Canales y mantenerse informados sobre los apoyos que pueden brindar a este tipo de organismos, sin embargo, lo ideal es que los usuarios busquen ir directamente a las páginas de estas ONG’s para saber de qué manera pueden aportar y dejar los servicios de mensajería libres para quienes los necesiten.