¿Cómo se compara Meli + con otros servicios de streaming?

¿Qué ofrece Amazon?

Amazon, otro grande del e-commerce, también ofrece una suscripción con entrega de contenido de video. En este caso el pago es de 99 pesos al mes con anuncios o 149 pesos sin anuncios. Al suscribirse a Prime, los usuarios acceden a los siguientes beneficios:

Envíos gratis: estos son ilimitados y no requieren mínimo de compra.



Prime Video: El servicio de streaming con acceso a películas, series y programas de televisión. Con Prime Video Channels, los miembros pueden suscribirse a canales especiales y canales temáticos sin compromisos a largo plazo y sin necesidad de descargar aplicaciones.



Prime music: Para escuchar más de 2 millones de canciones sin anuncios.Prime Gaming: Juegos y botines exclusivos, además de una suscripción mensual a un canal de Twich.



Rappi Pro: Desde el momento que tu membresía Amazon Prime es activada, la oferta se encuenta disponible, y la aplicas para recibir 12 meses gratis de Rappi Pro.

¿Qué opinan los usuarios?

“Me encuentro en una encrucijada. Hasta ahora tenía Prime y Diney+ contratado aparte, pero con lo que ahora ofrece Meli+, estoy viendo si me conviene cambiarme o pagar la dos cosas. No sé porque me gustaba tener Diney+ sin anuncios”, comenta Javier García, quien lleva aproximadamente tres años pagando su suscripción a Prime.

Para Ana Gómez, quien recientemente se mudó para vivir sola, la alternativa fue contratar Meli+. Ella se autodefine como una usuaria frecuente de Mercado Libre, por lo que ahorrar en envíos y adicional tener acceso a streaming le parece “un buen negocio”.

“No pago ninguna suscripción a servicios de streaming porque tampoco los consumo tanto, pero de vez en cuando se antoja ver una película. Como ya uso mucho Mercado Libre Meli+ me conviene”, dijo.

Leo Luna es usuario de ambos servicios y comenta que contrató Meli+ por que conjunta Diney+ y Star+ a un precio que consideró atractivo. Sin embargo, prefiere el servicio de Amazon, pues en el caso de Mercado Libre -relata- no todos los envíos son gratuitos, sino que dependen del nivel de usuario y productos.

“Se me olvida que tengo Meli+. Estoy muy consciente y tengo muy presente que tengo Prime. Como que Amazon te lo recuerda en todo momento y Mercado Libre no, pero es completamente preferencia personal”, añade.

Finalmente, Samatha Reyes, quien también cuenta con ambas suscripciones opina que desde la visión del consumidor, incluir distintos servicios por un solo pago es benéfico.

“Está bien para nosotros como consumidores, no sé si es igual para la competencia, pero por lo menos para quienes compramos es pagar menos y recibir más. Así lo veo”, concluyó.