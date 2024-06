Cara a cara: Uber One, Didi Club o Rappi Pro, ¿qué ofrece cada una?

¿Qué opinan sus usuarios?

Fernanda Quevedo es usuaria de Didi Club, opción por la que se inclinó luego de probar Uber One y Rappi Pro.

“Didi Club me convenció más porque el descuento en los viajes es mejor, sobre todo por la mañana, tienen una promoción en la que de 8:00 a 10:00 horas aumenta el descuento”, señaló.

Otro incentivo para ella es que –según relata- los envíos gratis en comida son desde pedidos de 99 pesos, en comparación con Uber One (que tiene un costo de suscripción que solo difiere por un peso), en el que el mínimo es de 150 pesos.

Fernanda calificó a Rappi Pro como una “decepción total”.

“Solo lo tengo porque me lo incluye un año Amazon, pero siempre puras fallas: tardan en llegar los pedidos, si no llegas a más de 200 pesos el envío se cobra y son bastante elevados sus costos de envío, más la cuotas por servicio. Solo lo uso para la farmacia”, relató.

Pero no todos piensan igual, Luis Fragoso considera que Rappi Pro sí vale la pena, particularmente por el ahorro en el costo de envío, que considera es elevado cuando no se tiene la suscripción.

Luis detalla que no recomendaría contratar el servicio si no se es usuario frecuente, pues en comparación con su competencia, el pago mensual es más elevado y sostenerlo como usuario esporádico de la app "no es redituable".

“Es un servicio que realmente vale la pena, cuando y solo cuando, realmente lo utilizas intensivamente”, dice.

De acuerdo con Rappi, el precio de su suscripción se paga en tres pedidos, tomando en cuenta el promedio de costo de envíos y tarifas de servicio que los usuarios ahorran en un mes.

Para Octavio García, la preferencia se inclinó por Uber One, él es usuario de esta suscripción y de Rappi Pro, al que tiene acceso gracias a Amazon Prime.

“Me gusta más Uber One, tiene más establecimientos donde con comprar un solo producto ya tiene envío gratis, a excepción de tiendas de conveniencia y supermercados. Tampoco te cobra el gasto por servicio, que por ejemplo Rappi sí”, comentó.

Octavio lleva cerca de un año pagando la suscripción a Uber One y continuará haciéndolo, pues siente que ofrece más promociones, y el precio en los productos es ligeramente menor que en Rappi Pro y la atención al cliente es buena.

“El servicio me ha gustado porque cuando han llegado algunas cosas con defecto o, por ejemplo el pan rancio o duro, mando una foto y me reembolsan automáticamente. En ese tema de atención al cliente es más eficiente”.