Hackeo a Netflix expone intro del remake de Ranma 1/2

De acuerdo con el sitio especializado en doblaje y anime, World Dubbing News, la vulneración habría sido directamente a la base de datos de Netflix y a un estudio de doblaje asiático encargado de las voces de los personajes.

✨ Corrección: El material filtrado salió de la base de datos de Netflix, Se pensó que provenía de un estudio de Asia debido a que hace unos días se filtro episodios de varias caricaturas infantiles de la misma forma (Las mismas no incluían censura en las marcas de agua). Como… https://t.co/AfCfBUn4H1 — WDN ES - World Dubbing News 🌊 💙 (@wdn_es) August 6, 2024

El sitio apunta que además del opening, también se filtraron los episodios 1, 3 y 4 de Ranma ½. El estreno de este remake estaba programado para octubre de 2024.

Recién el pasado 16 de julio, la productora Mappa había dado a conocer el primer trailer que hacía oficial el regreso de Ranma, Akane y el pequeño P-Chan.

Los reportes señalan que otros contenidos que se filtraron fueron Mononoke the Movie: The Phantom in the Rain y el primer episodio de Dandadan.