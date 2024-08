Bait suma más usuarios de telefonía, pero Carlos Slim sigue siendo el rey en ingresos

En los últimos tres años la telefónica de Walmart ha registrado las mayores tasas de adición de clientes, pero esto no ha sido suficiente para desplazar a Telcel. La empresa subsidiaria de América Móvil se ha mantenido como la compañía en obtener las mayores ventas del sector móvil del país, pese a no adicionar a tantos suscriptores como Bait.

Solo en el primer trimestre de 2024, Telcel facturó 60,636 millones de pesos por las ventas de servicios móviles, mientras que Bait obtuvo ingresos por 1,385 millones, según los últimos datos del sector emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Bait, por su parte, ha comenzado a cambiar su estrategia para empezar a capitalizar de mejor forma su tasa de usuarios. Raúl Quintana, director de operaciones de la vertical omnicanal de Walmart, explicó en conferencia con analistas que de manera reciente el OMV lanzó nuevas tarifas de recarga de 60, 120 y hasta 230 pesos con la finalidad de mejorar sus ingresos.

Pero esta estrategia no ha sido suficiente. En las telecomunicaciones el número de adiciones de clientes no basta para contar con márgenes estables de una operación. El ARPU es la métrica más importante para determinar el desempeño de una telefónica. Por ejemplo, el ARPU de Bait se ubica en 72 pesos, según información de la consultoría The Ciu, mientras que el de Telcel está en 177 pesos, más del doble del OMV. Esta situación provoca que la empresa subsidiaria de América Móvil registre mejores niveles económicos en su operación.

Además, Telcel ha impulsado una estrategia de depuración de su base de clientes para quedarse y atraer a usuarios de mayor gasto con la finalidad de mantener sus niveles de ingresos y capitalizar el despliegue de 5G que hasta ahora ha significado una enrome inversión para los operadores.

Por eso, Bait ahora buscaría moderar su adición de usuarios y en cambio robustecer sus ingresos. Jorge Bravo, director general de la consultoría Digital Policy Law, explicó a este medio que Bait a pesar de coronarse como la telefónica con mayores adiciones de clientes, aún es una de las empresas de telefonía con usuarios de ‘bajísimo’ consumo.

“El modelo de negocio de Bait hasta ahora buscaba un crecimiento exponencial de clientes con recargas muy económicas e incluso gratuitas, pero este ritmo no se puede sostener con el tiempo. Lo importante no es el número de usuarios sino el ARPU”, comentó Bravo.