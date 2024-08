La NBA y los videojuegos tambalean las finanzas de Warner Bros Discovery

El reporte detalla que Warner Bros. Discovery se vio obligada a asumir una amortización de 11,200 millones dólares por la pérdida de los derechos de la NBA. En julio pasado, la NBA cerró un acuerdo con Disney y Amazon Prime Video para transmitir sus juegos por 11 años. La transacción tuvo una inversión de 77,000 millones de dólares y cuyo acuerdo dejó fuera a Warner Bros Discovery de la posibilidad de tener de nuevo los derechos de transmisión.

David Zaslav, CEO de la empresa, dijo en conferencia con analistas que ha iniciado una acción legal para recuperar las transmisiones de este deporte, el cual es uno de los activos más valioso para la compañía.

“Hemos pasado el asunto a nuestros abogados. Tenemos confianza en nuestra posición. El juez decidirá si tenemos derecho a una igualación de oferta, que consta de 11 páginas”, dijo Zaslav en llamada con analistas.

Otro de los activos que no ha respondido es el de los videojuegos. Warner Bros Discovery lanzó en enero de este año Suicide Squad: Kill the Justice Leagues pero no ha respondido de manera exitosa como lo hiciera Hogwarts Legacy. Esto provocó que la compañía registrara una caída de 41% en las ventas de su segmento de juegos impactando a los ingresos totales de la empresa. Pero este resultado podría agudizarse con la reciente huelga que explotó al interior de la industria de los videojuegos.

La semana pasada, actores de doblaje y de captura de movimiento en la industria del gaming, que son parte del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), se fueron a huelga ante la falta de protecciones a su trabajo con la incorporación de la Inteligencia Artificial.

“Los juegos aún están luchando contra la comparación de Hogwarts Legacy del año pasado y una respuesta moderada a Suicide Squad este año. Desde el punto de vista de los modelos, si bien el impacto de la huelga presentará una comparación interanual favorable en el EBITDA durante la segunda mitad del año, será un obstáculo para el contenido en efectivo gastado”, reconoció el CEO de la compañía.

El streaming también cae

La compañía luego de casi año y medio de lanzar su plataforma de streaming Max, tras su fusión con Discovery, ha mostrado un desempeño positivo. En el segundo cuarto de este año, adicionó a 3.6 millones de usuarios para cerrar con un total de 103.3 millones de clientes a nivel global. Sin embargo, esto no pudo compensar sus ventas. Los ingresos de la vertical del streaming cayeron 5%.

“En vista de los desafíos de la industria, hemos tomado y seguiremos tomando medidas audaces, como reinventar nuestras asociaciones lineales existentes y buscar nuevas oportunidades de agrupación, con el objetivo de poner Max en los dispositivos de más consumidores más rápido y a una fracción del costo de adquisición, y estamos viendo evidencia clara de que estas y otras acciones que estamos tomando ayudarán a impulsar la rentabilidad del segmento en la segunda mitad del año y hacia 2025 y más allá”, aseguró Zaslav.