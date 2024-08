El momento en que Intel dejó pasar a OpenAI, una jugada que pudo cambiarlo todo

A OpenAI le interesaba recurrir a Intel, debido a que en ese entonces habría reducido su dependencia ante los chips de Nvidia y una asociación con la empresa que inauguró el Silicon Valley habría sido ideal para construir su propia infraestructura.

Sin embargo, para el entonces director ejecutivo de Intel, Bob Swan, la inversión en OpenAI no era la mejor decisión, pues consideraba que la IA generativa no tendría un impacto en el corto plazo y, por lo tanto, no compensaría su inversión, según tres personas que declararon esto para Reuters bajo condición de anonimato.

La segunda razón por la que Intel habría tomado la decisión de no invertir en la empresa de esa manera es debido a que su unidad de centros de datos no estaba interesada en fabricar productos a precio de costo.

Intel, una empresa con decisiones cuestionables

OpenAI está valorada en 80,000 millones de dólares y debido a que se trata de una de las empresas más importantes del mundo de la tecnología, podría considerarse que Intel cometió un grave error.