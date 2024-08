Por qué no deberías darle un teléfono a tu hijo o hija menor de edad

"Thaily empezó a comportarse de manera extraña. Se distanciaba de nosotros y dejó de contarnos sus cosas. Pasaba todo el tiempo en el teléfono", relata Alicia. Fue entonces cuando decidió revisar el dispositivo y descubrió que, además de hablar con sus amigas, también chateaba con alguien llamado Adrián.

"Él decía que me quería mucho, que era muy bonita y que quería conocerme", relata Thaily. Lo conoció a través de Instagram y lo único que sabe es que, supuestamente, tiene 16 años y le enviaba fotos de su rostro. Sin embargo, Thaily reconoce que no lo conocía personalmente ni iba a su escuela. "Empezó a darle 'like' a mis historias en Instagram, y así fue como lo conocí", añade la niña.

El informe OpiNNA, elaborado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, reveló que 53% de las personas entre 10 y 17 años son seguidas por desconocidos en línea, siendo las mujeres (65%) más propensas a ser seguidas por extraños en comparación con los hombres (43%).

Mientras Adrián enviaba fotos de su rostro, le pedía a Thaily que le enviara imágenes que mostraran más que eso. "Una de las cosas que más solicitan a las chicas son fotografías. Y esta tendencia se intensifica cuando comienzan a recopilar información como la dirección de su casa o escuela", explica Herrera. "Cuando vi eso, le di unas cuantas cachetadas, la castigué y le quité el teléfono", dice Alicia. Y ahí comenzó el infierno.

Los niños pasan de seis a ocho horas diarias frente a las pantallas

Después de aquel suceso Thaily dejó de hablar con su madre durante semanas, algo que nunca antes había sucedido. Cada vez que Alicia intentaba acercarse, su hija se distanciaba más. "Decidí devolverle el teléfono, pero eliminé todas sus redes sociales", menciona Alicia, reconociendo que también necesitaba mantenerse en contacto con ella.

Según el informe OpiNNA, los niños de entre 10 y 17 años pasan entre 6 y 8 horas diarias en internet, siendo el celular el dispositivo que utilizan el 84% de las veces. Pero el primer acceso lo tienen desde antes. La consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU) reveló que el 68.3% de los niños y niñas de entre 6 y 11 años cuentan con acceso a internet.

Todo pareció estar bien durante algunas semanas, hasta que un día Thaily pidió permiso para ir a una plaza con sus amigas, y Alicia se lo negó. Su hija reaccionó de manera agresiva, iniciando una discusión que, casi un mes después, aún no ha terminado. "Me pareció extraño su comportamiento tan agresivo cuando le dije que no", comenta Alicia, quien decidió entonces revisar nuevamente el celular de su hija.

Descubrió que Thaily no planeaba encontrarse con sus amigas, sino con Adrián, con quien ahora chateaba en WhatsApp y archivaba la conversación para que su madre no lo viera. "Hablaba con él todos los días. No me decía cosas malas. Solo me decía cosas bonitas", afirma Thaily, quien reconoce que también lo hacía por aburrimiento.

Esa iba a ser la primera vez que Thaily se encontraría con el supuesto joven de 16 años. Según el informe OpiNNA, 10% de los encuestados admitió haber sido invitados a encontrarse con personas que conocieron en línea pero nunca vieron en persona. Aquellas que más reciben estas solicitudes son las personas que no se identifican con un género (20%), seguidas por las mujeres (12%), mientras que los hombres son los menos afectados (9%).

Entre los mensajes, Alicia descubrió que Thaily también se comunicaba con otros "chicos" que constantemente le decían lo bonita que era y le pedían fotografías. "Ella aún es muy joven y ya le pedían fotos de su escote, y ella las enviaba", lamenta la madre.

Alicia no permitió que Thaily fuera a la plaza. Incluso, el padre de Thaily tuvo que ajustar su horario de trabajo para recogerla personalmente en la puerta de la escuela, temiendo que se escapara. Una vez más, le quitaron el teléfono y, hasta la fecha, no se lo han devuelto.