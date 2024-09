Astro Bot: un homenaje a la historia de PlayStation

En este nuevo título, Team Asobi ha creado un verdadero homenaje a la historia de la consola y sus juegos más icónicos. Tuve la oportunidad de hablar con Jamie Smith, director principal de animación en Team Asobi, sobre la creación del juego, sus animaciones y lo divertido que fue desarrollar un título como este.

"Intentamos que los movimientos de Astro fueran como los de un niño, que expresa todas sus emociones sin reservas. Cuando están felices, no pueden contenerse, y lo muestran a través de su lenguaje corporal", comentó Jamie sobre la inspiración para que la animación del personaje fuera tan real y expresiva. Esa conexión emocional con el jugador es clave para un personaje como Astro.

Otro aspecto que conecta con los jugadores, especialmente los fanáticos de PlayStation, son los guiños a la historia de la consola y los “Robots VIP” que aparecen a lo largo del juego. Estos personajes están basados en protagonistas icónicos, como Kratos de God of War, Aloy de Horizon, Jak, Nathan Drake y hasta personajes de LocoRoco. “Mi favorito fue el de The Last Guardian", agregó Jamie.

"Trabajé en la versión original, y poder incluirlo aquí fue como cerrar un ciclo. Todo el equipo tiene animadores que trabajaron en los juegos originales, y aprovechamos esa experiencia para que los cameos se sintieran genuinos y auténticos."

El título es un juego de plataformas donde realmente se percibe el cariño por el universo de los videojuegos de parte de todo el equipo de desarrollo. Con un reto mayor esta vez, ya que la historia de Astro se presenta en un juego completo con varios mundos por explorar, jefes en cada nivel, y habilidades especiales que harán de la experiencia algo único. Jamie compartió su habilidad favorita: "Astro puede hacerse realmente pequeño en un nivel. Solo puedes usar este poder una vez, y todo el diseño del nivel gira en torno a este poder especial. Puedes cambiar entre ser pequeño o grande según la situación."

Además es accesible para jugadores de todas las edades, desde niños hasta veteranos, ya que cada uno encontrará el reto adecuado a sus habilidades. El juego tiene una duración aproximada de cinco horas, aunque si decides platinarlo, te llevará mucho más tiempo.

Aunque no ha habido múltiples títulos de Astro Boy exclusivamente para PlayStation, su icónico diseño de "niño androide" ha influido en varias franquicias de videojuegos, especialmente en títulos que exploran temáticas de inteligencia artificial y moralidad, como Detroit: Become Human.

La presencia de Astro Boy en PlayStation ha ayudado a mantener su relevancia en la cultura de los videojuegos, presentándolo a nuevas generaciones. Su impacto en el género de acción y plataformas es innegable, y su figura sigue siendo un ícono tanto en el anime como en el manga, con una breve pero notable incursión en el mundo de PlayStation.