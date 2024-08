¿Qué juegos gratis llegan a PS Plus en septiembre de 2024?

Cuenta con modo de carrera para avanzar desde batallas en el patio de la Madriguera Weasley hasta exhibiciones en la Copa Mundial de Quidditch. Asimismo, puedes convertirte en campeón solo o en modo cooperativo en línea con equipos de hasta tres amigos o jugar partidas de exhibición con equipos, mapa y dificultad a tu elección.

MLB The Show 24

Si lo tuyo son los deportes tradicionales, este videojuego de las grandes ligas es para ti, pues podrás labrar tu camino desde las ligas menores hasta convertirte en una leyenda de la Serie Mundial.

Little Nightmares II

Para quienes no tienen gusto por los deportes -mágicos o tradicionales- también llegará Little Nightmares II, un título de terror y plataformas, donde controlas a Mono, quien trabajará para ayudar a Six, la heroína del título previo de la franquicia en una aventura de miedo, pero igualmente emocionante.

¿Cuándo estarán disponibles?

De acuerdo con el anuncio de Sony, los juegos gratuitos de PS Plus podrán reclamarse a partir del martes 3 de septiembre y estarán disponibles hasta el próximo 30 de septiembre.

¿Qué juegos gratis se van y a partir de cuándo?

Por otra parte, los títulos de regalo que dejan el servicio son LEGO Star Wars The Skywalker Saga, FNAF Security Breach y Ender Lilies: Quietus of Knights. Los usuarios tienen hasta el 2 de septiembre para descargarlos.