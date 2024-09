La escritura manual de código tiene los días contados, vaticina el CEO de NVIDIA

"No hay un solo ingeniero de software en nuestra empresa que hoy en día no use generadores de código", señaló el empresario en un evento de Goldman Sachs esta semana.

Explicó que este tipo de software de Inteligencia Artificial ha sido creado por ellos mismos, con lenguaje de código creado por NVIDIA y otros lenguajes ya conocidos.

Y que todas estas capacidades de software, unidas a la infraestructura de NVIDIA, pueden dar lugar a que "los días en que cada línea de código la escribían ingenieros de software han terminado por completo".

Además, explicó que el futuro de NVIDIA también es que "cada uno de nuestros ingenieros de software tenga ingenieros digitales que trabajen con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

Y esto sucedería en una escala enorme. Según Huang, los 32,000 empleados de NVIDIA estarían rodeados de 100 veces más ingenieros digitales, para la escritura de código.

"La IA generativa no es solo una herramienta, es una habilidad, por eso se ha creado una nueva industria", explicó. "Por primera vez vamos a crear habilidades que potencien a la gente", señaló, y puso como ejemplo toda la gama de asistentes que podrían existir gracias a la revolución de la IA generativa, desde choferes, agentes digitles SAP, de logística, atención al cliente, etc.

Y, sobre la inversión que está recibiendo la IA y los chips especializados para tareas de IA, señaló que habrá un retorno significativo, ya que actualmente hay escasez de infraestructura para la demanda de, por ejemplo, GPU's. Aseguró que aunque el costo en gastos de computación puede aumentar dos veces, se reduce el tiempo de procesamiento computacional en 20, por lo cual se consigue un ahorro de 10 veces en los costos totales de computación.

Esta demanda explicada por Jensen Huang hicieron que las acciones de NVIDIA obtuvieran un alza de casi el 8% el miércoles, después de varias sesiones con caídas.