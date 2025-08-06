México vivirá un desplome de sus ingresos petroleros en 2026

"La generación de estos ingresos ya es muy lejana a lo que se observó en la bonanza petrolera, cuando abonaban más del 40% de los ingresos tributarios, hoy se va por el 12%", comentó Arturo Carranza, especialista en el tema energético.

Los factores que inciden en esta baja son una menor producción petrolera, bajos precios, y la reducción de la carga fiscal para Pemex que comenzó en 2020 el sexenio pasado con la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC). También afectará la menor exportación de crudo, detalló el especialista.

Registros de Hacienda detallan que los ingresos petroleros tuvieron su mayor aportación en 2008, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de México.

La menor contribución de los ingresos por renta petrolera significa una reducción de 131,300 millones de pesos (mdp) frente a lo programado para este 2025, la cual obedece a un menor precio promedio del crudo,y que no se compensa por completo con el incremento previsto en la plataforma de producción, esta última incluye la extracción de Pemex, sus socios, los condensados y los contratos de participación con empresas privadas, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los precriterios económicos 2026.

Más recaudación de impuestos

La estrategia del gobierno federal para compensar la menor contribución petrolera se concentrará en el perfeccionamiento de la recaudación de impuestos. Los ingresos tributarios generarán el 67.3% de todos los ingresos, la aportación más grande de la que se tiene registro.

Esto lo confirmó el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma la semana pasada en conferencia de prensa, donde descartó una reforma fiscal para 2026 que incluya nuevos impuestos o incrementos en estos, a cambio de mejoras en la recaudación tributaria; fiscalización a contribuyentes que deben impuestos; combate al contrabando, evasión y elusión fiscal; una reforma en materia aduanera, además de la digitalización de procesos para hacer más sencillo el cumplimiento de los ciudadanos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).