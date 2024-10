Así puedes ocultar tu red wifi

¿Cómo ocultar tu red wifi?

Para ocultar tu red Wi-Fi, lo primero que debes hacer es acceder a la configuración de tu router a través de la dirección IP asignada, generalmente 192.168.1.1. Una vez ahí, ingresa el nombre de usuario y contraseña que utilizas para gestionar tu router. Este paso puede variar ligeramente dependiendo del modelo, pero es común para la mayoría de los dispositivos.

Luego, busca la opción relacionada con la configuración Wi-Fi. En muchos routers, esta opción está en el menú avanzado. Debes encontrar la sección donde se muestra el nombre de la red (SSID). Ahí verás una casilla que indica "Ocultar SSID" o una opción similar, la cual deberás activar. No olvides aplicar los cambios y reiniciar tu router. A partir de este momento, el nombre de tu red no será visible para quienes busquen redes Wi-Fi disponibles.

Es fundamental recordar el nombre de tu red, ya que deberás ingresarlo manualmente en tus dispositivos para conectarte. Si olvidas el SSID, tendrás que acceder nuevamente al router para verificarlo.

Desventajas de ocultar tu red wifi

Ocultar el SSID no es una medida garantizada de seguridad, ya que aunque tu red no es visible de forma inmediata, existen métodos avanzados que pueden detectar tu SSID oculto. Esto significa que ocultar la red no evita que personas con conocimientos técnicos puedan localizarla y potencialmente acceder a ella.

Otro aspecto a considerar es la comodidad de uso. Al ocultar tu red, deberás ingresar manualmente el nombre del SSID cada vez que desees conectar un dispositivo nuevo. Además, algunos dispositivos más antiguos pueden tener dificultades para conectarse a redes cuyo SSID está oculto, lo que puede generar problemas de conectividad.