¿A dónde van a parar los datos de una empresa cuando utiliza herramientas de Inteligencia Artificial generativa? Esa pregunta es una de las razones por las que más de dos tercios de directores ejecutivos en todo el mundo se resisten a implementar esta tecnología en las operaciones de su compañía.

De acuerdo con un estudio en el que el IBM Institute for Business Value encuestó a más de 2,500 CEOs de más de 30 países y 26 industrias, el 68% de los encuestados dijo que para poder implementar estrategias con IA también se necesitan establecer soluciones para el cuidado y gobernanza de la data y no después.

Renzo Molina, líder de la Unidad de Business Transformation Services de IBM, menciona que para solventar este importante reto se necesita una plataforma empresarial sólo para la compañía, la cual le permita usar datos y modelos de forma segura “gobernándolos desde adentro”, es decir, con todas las medidas de privacidad que la empresa ejecuta en todos sus procesos.