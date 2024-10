CFE Telecom invirtió con AMLO 9.3 mil mdp; solo sumó 1.7 millones de usuarios

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), la firma estatal encargada de llevar servicios de internet y telefonía a sitios remotos, durante los seis años de la administración obradorista invirtió 9,336 millones de pesos para el despliegue de infraestructura, cuyo monto es casi equiparable con las pérdidas que reportó al cierre del año pasado que ascendieron a 8,931 millones, de acuerdo con datos obtenidos por Expansión a través de una solicitud de transparencia.

Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, asegura que los resultados de CFE TEIT son un claro ejemplo de lo complejo que es mantener a una empresa de conectividad. La industria de las telecomunicaciones se caracteriza por ser intensiva en inversiones para robustecer y actualizar las redes, que cada vez demandan mayores anchos de banda, con la finalidad de aumentar y fidelizar a los usuarios.

Pero esto se vuelve más complejo cuando se buscan habilitar servicios de telecomunicaciones en zonas donde solo habitan menos de 500 personas y en las que la orografía del país plantea retos mayúsculos para colocar infraestructura, como son los sitios montañosos, por lo que las alianzas se vuelven esenciales para evitar problemas financieros y garantizar un crecimiento operativo de largo plazo; sin embargo, el Estado mantiene la apuesta de caminar solo a través de su empresa estatal, CFE TEIT.

Según información del exmandatario López Obrador, en un encuentro de hace dos años con trabajadores de la CFE en Chiapas, en el país hay cerca de 300,000 localidades dispersas en pequeñas comunidades donde no existe ningún tipo de cobertura de telecomunicaciones. Algunas de éstas poblaciones son: Jol Hic'Batil de Chiapas; Chilón, Chiapas; Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; y en Comalcalco, Tabasco.

En México aún existen 25.3 millones de personas que no cuentan con servicios de internet, de acuerdo con datos de la ENDUTIH. Pero la estatal, a septiembre de este año, logró abonar solo 1.7 millones de usuarios, todos pertenecientes al modelo de recarga, el segmento más recurrido por todos los mexicanos, pero el que menor Ingreso Promedio por Usuarios (ARPU, por sus siglas en inglés) genera para las empresas, cuya métrica es la más importante para las compañías de telecomunicaciones.

“Llevar internet en donde aún no hay conectividad es una buena intención, y aunque la métrica de usuarios no representa un mal indicador, la realidad es que si el gobierno no aterriza una estrategia estructural con metas reales que vaya acompañada de alianzas gubernamentales y con privados, el resultado seguirá siendo el mismo: invertir en un barril sin fondo”, advirtió Moreno Loza.

Hasta ahora, la estrategia de CFE TEIT no es clara. A veces el gobierno habla de habilitar servicios satelitales, fibra o bien generar alianzas con empresas para llevar servicios de internet, pero sin una meta clara de sitios y personas a las que busca llegar, así como las opciones para que los habitantes accedan a dispositivos y servicios de conectividad para desarrollar habilidades digitales.

A esto se ha sumado la reforma que busca que la estatal sea la encargada de llevar internet a todos el país.

“No hay congruencia en el plan del gobierno. Ya no se sabe si quiere cerrar la brecha digital o para qué desea modificar artículos para convertir a la estatal en pública. Creo que el Estado está en un buen momento para analizar si está haciendo lo correcto o si se deben buscar otras alternativas porque las grandes inversiones que está efectuando para la estatal no serán sostenibles a largo plazo”, advirtió el especialista.