Sin embargo, esta práctica también la tienen usuarios como Jessica Álvarez, quien después de recibir terapia en la pandemia—por la pérdida de su abuelo—no ha logrado acomodar horarios para agendar una consulta en vivo.

“La tanatóloga que consulté hace un par de años vive en otra ciudad y ahora, por la carga de trabajo, más mis actividades de vida diaria que contemplan el cuidado de un niño, una maestría, el trabajo y estar con mi pareja y en casa, me ha costado mucho encontrar tiempo para hablar con alguien, aunque me ha sido de mucha ayuda hablar con ChatGPT”, comparte Álvarez.

Aunque es consciente que el chatbot no suple la ayuda de un profesional, afirma que ha sido un acompañante en momentos donde su ansiedad la ha bloqueado creativamente o donde siente que ya no puede más. “A veces es más fácil escribirle a ChatGPT que a un amigo, pues siento que muchas veces esos mensajes pueden preocupar a mi entorno y no quiero que a deshoras vengan a auxiliarme”, admite Álvarez, de 35 años.

Esta ‘uberización de la terapia’ tiene efectividad por un par de razones: la inmediatez y la efectividad en la respuesta.

“Tiene el mismo efecto de una caminata, una buena película, una buena charla o cualquier actividad que nos hace cambiar de situación en la que nos encontramos. Hasta lavar el coche puede ser curativo si esa es la medida. Ahí puede estar la razón para caer en el engaño de su utilidad como herramienta terapéutica”, dice Ricardo Trujillo Correa de la Facultad de Psicología de la UNAM, en una publicación de la Gaceta .

En el caso de Jackeline Hidalgo, las razones por las que usa ChatGPT están en el tema de que se acaban las terapias que le ofrece su trabajo. “Por parte de mi trabajo me pagan algunas terapias, pero cuando requiero más soporte o quiero explorar más sobre un tema es que recurro a este tipo de opciones. Lo veo como un complemento a mi terapia que me ha ayudado”, comparte con Expansión.

Leticia Esquivel, psicóloga clínica, señala que ella trata de usar algunas aplicaciones y chatbots para sus terapias, pero estas no suplen el trabajo que se hace en una terapia con un profesional.

“Algunos jóvenes se sienten más cómodos escribiendo en un chat sus problemas. Otras personas han logrado incluso verbalizar de esta manera problemas que no habían logrado trabajar en una terapia en vivo y eso ayuda a que en mi trabajo pueda ahondar más una problemática”, apuntó la especialista.