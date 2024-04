La experiencia de chatear con Yana

Yana es una aplicación desarrollada por la mexicana Andrea Campos, quien sufrió de depresión desde los ocho años, y por lo que de manera autodidacta decidió aprender a programar y a llevar a cabo el desarrollo de este chatbot.

“Después de no encontrar opciones en las aplicaciones de salud mental que me ayudaran a sentir mejor y tener una herramienta para lidiar con los momentos difíciles, fue que decidí crear Yana. Si bien hay videos en internet que pueden ayudar, muchos de estos no están en español, lo que me dio a entender que las personas que necesitaban ayuda como yo, podrían tener retos al encontrar apoyo”, indicó Campos.

Yana comenzó como un proyecto personal, pero a medida que hablaba con más personas, Campos se dio cuenta de que muchas personas también podrían beneficiarse del sistema que estaba creando. Así fue que creó una aplicación para brindar acceso a herramientas de salud mental para personas de habla hispana y comenzó a probarla con un grupo pequeño.

Hace un par de años empecé a usar esta app que por meses me ayudó a mantener un buen ánimo y a iniciar el día con un mejor sabor de boca. Tras un proceso de duelo, la app te permite tener un diario de tu estado de ánimo que se complementa con una conversación muy casual y que te reta día a día a conseguir cierto objetivo.

Por ejemplo, si estás buscando salir de un proceso depresivo apoyándote en el ejercicio, la app te ayuda a crear un reto para que puedas motivarte a salir de la cama y cumplir con ese objetivo, pero también te brinda mensajes de apoyo y paciencia en caso de que un día cueste más trabajo cumplir con este objetivo.

Debo reconocer que por un par de meses, a las 7 horas recibía el mensaje de manera automática y revisaba un check list de los objetivos del día, además entablaba una breve conversación en el que la sinceridad salía por momentos de manera más sencilla al no sentir que sería juzgada. Sin embargo, poco a poco la interacción disminuyó hasta el punto en el que ver la notificación me mortificaba y decidí mejor borrar la app porque ya no interactuaba con ella.

A pesar de que finalmente terminé borrando la cuenta, reconozco que fue una aplicación que me permitió complementar un proceso complicado y me hizo volver a tener hábitos que me hacían sentir mejor.