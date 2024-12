The Game Awards 2024: resumen con todos los juegos ganadores y anuncios

Mejor dirección



Astro Bot

Mejor narrativa



Metaphor: ReFantazio

Mejor dirección artística



Metaphor: ReFantazio

Mejor banda sonora



Final Fantasy VII Rebirh

Mejor juego de realidad virtual



Batman: Arkham Shadow

Mejor juego de lucha



Tekken 8

Mejor juego de e-sports



League of Legends

Mejor jugador de e-sports



Faker

Mejor equipo de e-sports



T1

Innovación en accesibilidad



Prince of Persia: The Lost Crown

Mejor juego familiar



Astro Bot

Mejor actuación



Melina Juergens, por Senua’s Saga: Hellblade 2

Mejor juego de acción



Black Myth: Wukong

Juego más esperado



Grand Theft Auto 6

Mejor juego multijugador



Helldivers 2

Mayor apoyo de la comunidad



Baldur’s Gate 3

Mejor juego independiente



Balatro

Mejor juego de acción y aventura



Astro Bot

Mejor juego de rol



Metaphor: ReFantazio

Creador de contenidos del año



Caseoh

Mejor juego de simulación/estrategia



Frostpunk 2

Mejor juego de deportes/conducción



EA Sports FC 25

Mejor juego en activo



Helldivers 2

Mejor juego para móviles



Balatro

Mejor diseño de sonido



Senua’s Saga: Hellblade II

Voz del jugador



Black Myth: Wukong

Los mejores anuncios de The Game Awards 2024

Además de ser una noche de reconocimiento para los desarrolladores, The Game Awards también es una oportunidad que la industria toma para anunciar nuevos títulos que llegarán en el futuro y en esta ocasión no desaprovecharon la gala.

La noche inició fuerte con CD Projekt Red, creadores de Cyberpunk 2077, que anunciaron The Witcher IV, un título que continuará con una de las franquicias más esperadas. Por su parte, Fromsoftware también dijo que ya está listo el siguiente capítulo de Elden Ring, el cual será un juego separado al título base y se llamará NightReign.

Capcom, una de las desarrolladoras más relevantes de la historia del gaming, hizo el anuncio de un par de títulos que emocionaron a más de uno. El primero es Onimusha: Way of the Sword, que llegará en 2026, mientras que el segundo fue la secuela de Okami, una franquicia de culto y que volverá a ser dirigido por Hideki Kamiya.

Por último, el estudio creador de Crash Bandicoot o The Last of Us, Naughty Dog, presentó su nueva franquicia de ciencia ficción de la cual únicamente se reveló un teaser y su nombre: Intergalactic: The Heretic Prophet.