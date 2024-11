Xbox no se equivocó al adquirir Activision Blizzard, y Call of Duty es el motivo

La estrategia multiplataforma de Xbox es un éxito

En agosto, Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, anticipó que habrá más cambios en la estrategia de Xbox, pues se dieron cuenta de que lanzar sus videojuegos en varias plataformas estaba siendo redituable.

“Tenemos que anticipar que habrá más cambios en algunas de las formas tradicionales en que se crean y distribuyen los juegos. Eso va a cambiar para todos nosotros, pero el resultado tiene que ser mejores títulos para que más personas puedan jugar”, comentó en la inauguración de Gamescom.

En ese sentido se anunció que Indiana Jones and the Great Circle también llegará a PlayStation 5 en la primera mitad del 2025, un anuncio que hizo molestar a los seguidores más antiguos de Xbox, por considerar que su consola ya no tiene valor sin los exclusivos.

No obstante, desde la dirección de Microsoft, esta se ha convertido en una de las estrategias más exitosas para su división de gaming, pues Call of Duty: Black Ops 6 también ha tenido un rendimiento considerable en ventas dentro de otras plataformas.

“Las ventas unitarias en PlayStation y Steam también aumentaron un 60% interanual. Esto habla de nuestra estrategia de llegar a los jugadores donde estén, permitiéndoles jugar más títulos en las pantallas en las que pasan su tiempo”, dijo Nadella en la reunión con accionistas.

Black Ops 6 es el primer juego de la franquicia Call of Duty que se lanza bajo el modelo de Game Pass, que ofrece a los usuarios un amplio catálogo de títulos por una suscripción mensual, el cual se encuentra en torno a los 34 millones de usuarios mensuales.

Si bien la cifra es considerable, todavía no es suficiente para financiar juegos de gran presupuesto que podrían atraer nuevas audiencias al servicio. Sin embargo, Amy Hood, directora financiera de Microsoft, señaló que este tipo de juegos pueden impulsar las ventas de Xbox Game Pass.

“El juego requiere una conexión en línea para jugar, por lo que incluso para los que compraron el juego independiente también aportarán ingresos”, comentó en la conferencia de ganancias, refiriéndose a que todos los usuarios que desee jugar online deben pagar mensualmente.