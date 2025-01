IA en todo

La IA se posiciona como el eje central del CES 2025. La CTA, organizadora del evento, ha observado un incremento del 49.5% en las inscripciones de productos relacionados con IA en comparación con el año anterior, lo que refleja su creciente integración en soluciones que mejoran la experiencia del usuario, incrementan la productividad y promueven avances médicos.

Una de las sesiones destacadas será Tech Trends 2025: Explore What 's New & Next in Emerging Technology, presentada por Deloitte, donde expertos discutirán las próximas tendencias en tecnologías emergentes, con un enfoque particular en la IA y su impacto en diversas industrias.

Además, se espera que algunas innovaciones que vimos en 2024 tengan continuidad como es el caso de robots humanoides y con sistemas de IA integrados que permitan un mejor funcionamiento en sus tareas.

Gadgets más listos

LG anunció la incorporación de su tecnología Zero Connect Box, que permite la transmisión inalámbrica de audio y video en resoluciones de hasta 4K a 144Hz, a su línea de televisores Qned Evo Mini LED en 2025. Esta innovación promete una mayor flexibilidad en la disposición de los espacios de entretenimiento en el hogar. Pero también es posible que algunas de sus innovaciones en productos de hogar, como refrigeradores o lavadoras tengan integraciones más ‘inteligentes’.

Para aprovechar que esta integración de IA se perciba más, las empresas están buscando ofrecer servicios más completos a escala local. Como la instalación de los productos de manera automática.

“Por ejemplo en la experiencia de compra incluimos la instalación gratuita sin ningún costo, esto le permite a los usuarios, uno, mantener su garantía y dos, que sea personal especializado el que lo está haciendo para que el producto funcione bien. Después de eso, lo que tenemos es un seguimiento post-venta con la gente de servicio a clientes, en donde por WhatsApp o por teléfono, te pones en contacto para que registres tu producto a Family Club, esto permite resolver dudas y fidelizar a los usuarios”, señaló Daniel Aguilar, gerente de comunicación de LG Electronics.

Otra empresa que también dio un guiño a lo que se podrá esperar este año es Samsung, quien firmó un acuerdo con Dolby Labs para integrar soporte Dolby Vision en sus pantallas destinadas a automóviles, lo que sugiere la posibilidad de que esta tecnología se extienda a sus televisores inteligentes en el futuro, ofreciendo una calidad de imagen superior.

Se anticipa la presentación del estándar HDMI 2.2, que permitirá resoluciones de hasta 10K o 12K con tasas de refresco de 240Hz, superando las capacidades del HDMI 2.1. Este avance será particularmente relevante para el sector del gaming y el entretenimiento de alta definición pues significa que los usuarios podrán tener acceso a imágenes hiper realistas.

Además de listos, se verán productos sostenibles

El evento también se centrará en la movilidad sostenible, presentando un ecosistema completo que abarca desde vehículos autónomos hasta soluciones para la agricultura y el transporte aéreo avanzado. En el West Hall se ofrecerá contenido sobre el futuro de la movilidad y cómo avanzar hacia un mundo más sostenible y conectado. Empresas como John Deere, Honda y Oshkosh tendrán una presencia destacada en este ámbito.

Además la sostenibilidad y la inteligencia artificial dominaron los Premios a la Innovación en el CES 2025, reconociendo avances significativos en estas áreas. Un ejemplo es el "Healing Boat" de la empresa surcoreana Eco Peace, un barco solar autónomo capaz de filtrar hasta 2.5 millones de litros de agua por día, combinando sostenibilidad y tecnología.

La CTA ha anunciado a los galardonados con los Premios a la Innovación CES 2025, con un número récord de más de 3,400 inscripciones, lo que representa un aumento del 13% respecto al CES 2024. Este reconocimiento destaca diseños y desarrollos tecnológicos excepcionales que abordan desafíos globales y promueven cambios significativos.