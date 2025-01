10 propósitos en 2025 para mejorar tu vida digital

1. Organiza tu vida digital

Una forma de ‘limpiar tu smartphone’ es al eliminar aplicaciones, archivos y fotos que ya no utilizas para liberar espacio y mejorar el rendimiento de tus dispositivos. Además es importante que uses un gestor de contraseñas y actives la autenticación de dos factores para proteger tus cuentas.

Como extra es una buena idea hacer una limpieza en redes sociales, revisa tus contactos y deja de seguir cuentas que ya no aportan valor.

2. Invierte en ciberseguridad

Además de tener como propósito constante actualizar regularmente tus dispositivos y aplicaciones para contar con los últimos parches de seguridad es importante ser más cuidadoso con los correos electrónicos sospechosos y evitar caer en estafas como phishing o quishing.

Aprende sobre ciberseguridad básica para proteger tu información personal a través de un curso en línea y compra un antivirus para tu smartphone.

3. Fomenta el aprendizaje continuo

Para seguir con el objetivo de aprender más, una buena opción es inscribirte a un curso en línea que te ayude a mejorar tus habilidades digitales o aprender algo nuevo. Dedica al menos 30 minutos al día a leer artículos, blogs o ver videos educativos en tu área de interés, verás que podrás descubrir nuevas herramientas digitales que optimizarán tu trabajo o tus hobbies.

4. Reduce tu tiempo de pantalla

Haz una auditoría de tu tiempo en pantalla, para esto es posible utilizar herramientas como el "Tiempo de pantalla" en iOS o "Bienestar digital" en Android para monitorear cuánto tiempo pasas en cada aplicación. Identifica las apps que consumen más tiempo y evalúa si realmente son necesarias o si puedes reducir su uso. Una manera muy sencilla de evitar la tentación de entrar es desactivar las notificaciones de este tipo de apps, en ambos sistemas operativos puedes gestionar los permisos directamente en cada app.

Si te cuesta mucho trabajo dejar la pantalla de tu smartphone, puedes crear espacios en tu hogar donde no se permita el uso de dispositivos, como el comedor o el dormitorio. Usa un reloj despertador tradicional en lugar de tu teléfono para evitar revisarlo al despertar.

5. Sé más sostenible digitalmente

Apaga tus dispositivos cuando no los uses y reduce la calidad de streaming si no es necesario para disminuir tu huella de carbono. Además puedes ponerte como objetivo hacer una limpieza de tus electrónicos y donar o reciclar los dispositivos que ya no utilices.