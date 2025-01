Estos son los juegos gratis de PS Plus para enero de 2025

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Para quienes buscan algo diferente, The Stanley Parable: Ultra Deluxe ofrece una experiencia narrativa única y desconcertante. Esta versión ampliada del clásico indie de 2013 combina humor, introspección y un diseño de juego ingenioso que desafía las expectativas del jugador.

El título conserva todos los elementos del juego original, al tiempo que introduce nuevos contenidos, finales, opciones y secretos. Los gráficos han sido actualizados para adaptarse a los estándares actuales, y se han añadido características de accesibilidad, como opciones para daltónicos y advertencias de contenido.

La voz de Kevan Brighting, tan memorable como en la versión original, guía al jugador a través de un laberinto narrativo que se expande y se reinventa a medida que se avanza. The Stanley Parable: Ultra Deluxe es ideal para quienes disfrutan de historias inmersivas y giros inesperados.

Por si te perdiste los juegos de diciembre

Antes de sumergirte en estas nuevas aventuras, no olvides que tienes hasta el 6 de enero para descargar los juegos gratuitos de diciembre: It Takes Two, Aliens: Dark Descent y Temtem.

Los tres juegos de enero estarán disponibles para su descarga desde el 7 de enero hasta el 3 de febrero. Recuerda que la selección puede variar dependiendo de tu región, por lo que es recomendable revisar PlayStation Store para confirmar los títulos disponibles.