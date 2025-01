OpenAI lanza su agente de IA y será el único beneficiario de Stargate

Esta plataforma se lanzará de forma inicial en Estados Unidos para los suscriptores del nivel ChatGPT Pro, es decir, quienes pagan 200 dólares al mes, pero se ampliará a más sitios del mundo posteriormente, dijo la compañía, a través de las suscripciones Plus, Team y Enterprise.

Para evitar los riesgos, especialmente en sitios en donde se aloja información sensible, OpenAI señaló que Operator le pedirá al usuario hacerse cargo cuando un sitio solicite información confidencial, como claves de acceso para iniciar sesión, además de que “deberá” pedir al usuario su confirmación para aprobar acciones como el envío de un correo electrónico.

En términos de gobernanza de contenido dañino dentro de la plataforma, la compañía detalló que la plataforma está diseñada para “rechazar solicitudes dañinas y bloquear contenido no permitido”. En caso de encontrar problemas, Operator utilizará sus capacidades de autocorreción y si eso no funciona, regresará el control al usuario.

Para ampliar sus usos, OpenAI señaló que está trabajando con diferentes empresas como DoorDash, Instacart, Priceline, OpenTable e incluso Uber para que Operator “aborde necesidades del mundo real respetando las normas establecidas”.

Esto quiere decir que a partir del uso del agente de la firma, una persona le podría solicitar hacer una reservación en OpenTable o pedir un viaje a través de Uber tan solo con una petición a través de ChatGPT y la herramienta lo hará de forma automática.

Sin embargo, al tratarse de una herramienta en investigación, OpenAI comenta que Operator todavía tiene problemas en relación a “interfaces complejas, como la creación de diapositivas o la administración de calendarios”.

OpenAI será el único beneficiario de Stargate

Esta semana, varias empresas, entre ellas OpenAI y SoftBank, anunciaron en la Casa Blanca una inversión de 500,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para desarrollar la infraestructura necesaria alrededor de esta tecnología y, de acuerdo con informes del Financial Times, servirá exclusivamente a OpenAI.

Esta cantidad ha sido descrita como una inyección de capital “histórica”, además de una “rotunda declaración de confianza en el potencial de Estados Unidos bajo el liderazgo de un nuevo presidente”, dijo Altman durante la presentación.

No obstante, este proyecto no beneficiará a toda la industria. “La intención no es convertirse en un proveedor de centros de datos para el mundo, es para OpenAI”, comentó una persona al diario estadounidense.

Stargate es una empresa establecida en el estado de Delaware y de acuerdo con los detalles que se tienen hasta el momento, esta se dividirá en una unidad operativa, que se encargue de construir y dirigir los centros de datos liderada por OpenAI, y otra responsable de recaudar capital, dirigida por SoftBank.