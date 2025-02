Los artistas en streaming sufren por conseguir regalías de apenas 3 dólares

De acuerdo con su reporte de 2024, los tres servicios pagaron una media de más de 6 dólares por cada 1,000 reproducciones. De hecho, Amazon Music llegó a alcanzar una media de 8.80 dólares. Duetti señala que su cálculo no se basa en tarifas fijas por reproducción, sino que representa diferentes tipos de ingresos y pagos de regalías.

Macario Martínez es un ejemplo de cómo saltar a la fama a través de redes sociales puede ayudar a empujar tu carrera artística, pero más allá de las reproducciones en streaming, muchos artistas buscan rentabilizar su música a través de otro tipo de estrategias.

“Vives de vender discos y mercancía. Las reproducciones no dan dinero”, señaló Daniel. Mientras que Apple y Amazon han reunido una cantidad sustancial de suscriptores para sus servicios, Tidal no publica estos datos y se cree que tiene muchos menos oyentes. Sin embargo, incluso los suscriptores de Apple y Amazon combinados se quedan atrás del número de usuarios de pago que tiene el líder de la industria, Spotify, que alcanzó los 675 millones de usuarios.

En el caso de la streaming dirigida por Daniel EK, solo paga 3 dólares en promedio por cada 1,000 reproducciones y ha sido conocido por ser menos lucrativo para los artistas que otros en el sector. El informe también señala que los pagos de Spotify se han hundido con los años, y en 2021 todavía se han visto pagos de poco más de cuatro dólares según Duetti.

Una razón por la que sucede esto, de acuerdo con una demanda de la Mechanical Licensing Collective (MLC), una organización que demandó a la streaming, es que este cambio en las regalías se debían a modificaciones al algoritmo de Spotify. Esto devino a que entre 2021 y 2024, la proporción de transmisiones de ‘descubrimiento’ fueran mayores, pero las regalías menores, pues la streaming paga un 30% o menos que la tarifa estándar, cuando las reproducciones vienen desde esta opción.

La MLC demandó a Spotify en mayo de 2024, sin embargo, en enero de 2025, un juez federal desestimó la demanda, dictaminando que la streaming había categorizado correctamente su servicio y que la transmisión de audiolibros y del modo ‘descubrir’ es distinta de la música en streaming. Sin embargo la plataforma ha respondido a estas acusaciones.

"Estas afirmaciones son ridículas y carecen de fundamento. Ningún servicio de streaming paga por stream, ya que ese modelo incentivaría a las plataformas a reducir la cantidad de reproducciones, lo cual resultaría en un menor engagement, menos conexión con los artistas y pagos totales más bajos. Por el contrario, nosotros adoptamos el enfoque opuesto: queremos que los usuarios se involucren más para que contribuyan más, ya sea permaneciendo en la plataforma o eligiendo Spotify Premium. Estamos orgullosos de ser líderes en pagos totales, pero eso no sucede por casualidad, sino por diseño. Asimismo, no solo cuestionamos las cifras y las suposiciones infundadas del informe, sino que rechazamos su premisa, ya que no refleja la realidad de cómo funciona la industria", señaló un vocero de Spotify

El director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, ha restado importancia en el pasado a las críticas sobre la estructura de pagos de la empresa y ha citado la falta de compromiso de los artistas como una posible razón de los bajos pagos. En lugar de lanzar un nuevo álbum cada dos años, Ek le dijo a la consultora musical Music Ally en julio de 2020 que "se trata de poner el esfuerzo, de contar la historia en torno al álbum y de mantener un diálogo continuo con los fans".

En junio, Ek tuvo que responder a una protesta después de que se le citara diciendo que crear contenido musical cuesta "casi cero", aparentemente ignorando las críticas sobre los pagos insuficientes que han estado circulando en torno a la empresa.

Además, algunos especialistas destacan que hacia el futuro y con la integración de herramientas como la IA, esta situación puede empeorar. Deezer dio a conocer que una de cada 10 creaciones musicales en su plataforma es ruido o una canción falsa generada con este tipo de herramientas. La compañía de streaming dijo haber implementado una “herramienta avanzada” para detectarlas.

El competidor número uno de Spotify detalló que aproximadamente 10,000 canciones totalmente generadas con esta tecnología se suben a la plataforma cada día.

“La discusión sobre las obras que incluyen o son hechas con IA están cada vez más presentes y puede reconocerse básicamente la intervención humana en un grado, digamos, de causa eficiente, y de ahí es que se podrá definir un resultado legal”, señaló Juan Luis Altamirano, abogado experto en derechos de autor.

¿Entonces, dónde se gana más?

Duetti identificó a YouTube como el mayor rival de Spotify, con un aumento de la participación de los artistas en las ganancias de 3 puntos porcentuales en promedio en 2024 en comparación con 2023.

El servicio paga aproximadamente 4.80 dólares por cada 1,000 reproducciones y además la consultora señala que los artistas que se vuelven virales en TikTok tienden a ganar muy poco por su fama, pues en promedio sólo consiguen 0.50 dólares por cada 1,000 veces que se reproduce una canción, pero sí los ayuda a jalar público a sus canales de YouTube, donde pueden ganar más dinero.

De hecho, Duetti estima que solo el 15% de las canciones virales de TikTok ven aumentos en los pagos de regalías y que esto depende de que la popularidad se traslade a otras plataformas.