El “hasta no ver, no creer" queda obsoleto con la IA

“Hasta no ver, no creer”, esta popular frase para expresar escepticismo sobre algo y que sugiere que no es real o creíble hasta que se materializa y es tangible a los ojos del observador, queda obsoleta cuando se trata de inteligencia artificial generativa.

Esta tecnología que se ha vuelto palpable para los usuarios en el último año ha logrado engañarlos con imágenes que parecen reales. No solo eso, sino que quien mira estas deepfakes, en la mayoría de los casos no logra identificar que lo que está viendo no es real incluso si se trata de personas cercanas en video.