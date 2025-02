Se acabó la guerra de consolas: Xbox se baja de la competencia por el hardware

La guerra de consolas pierde cada vez más fuerza. Esa batalla que iniciaron Sega y Nintendo en la década de los 90 y continuaron Xbox y PlayStation en los 2000, ahora ha perdido relevancia debido a la estrategia que Microsoft ha tomado respecto a llevar sus videojuegos a más plataformas y no que no sean completamente exclusivos.

Una muestra de esto es su campaña de marketing “This is an Xbox”, con la cual comunican que su plataforma de juego no depende únicamente de una consola, sino de su servicio de suscripción Game Pass, el cual está disponible en teléfonos inteligentes, televisores (Samsung y LG), tabletas y dispositivos de streaming.

“Todo el mundo es un potencial gamer”, es la frase que define la nueva filosofía de Xbox, aunada al hecho de que “el contenido es el rey” y los usuarios pueden estar en cualquier lugar. Sin embargo, dicha estrategia ha tenido impacto en las ventas de sus consolas de última generación, las Xbox Series X/S.