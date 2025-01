Xbox no dejará de fabricar consolas, pero confía en la transformación del gaming

Para Xbox, la industria de los videojuegos está en una nueva etapa. Una en la que el avance de la industria no se define únicamente por el hardware y aunque su familia de consolas sigue siendo importante en su estrategia, esta se ha modificado para dejar en claro que “el contenido es el rey” y los jugadores pueden estar en cualquier lugar.

En noviembre de 2024, la división de gaming de Microsoft lanzó una nueva campaña de marketing, cuyo lema principal era “This is an Xbox” para comunicar que su plataforma de juego no depende únicamente de una consola, pues Game Pass, el servicio de suscripción de la empresa, también está disponible en teléfonos inteligentes, tabletas, televisiones (Samsung y LG), así como dispositivos de transmisión de streaming, como FireTV.

Jesús Grovas, gaming comunicaciones lead para Microsoft en Latinoamérica, menciona que esta visión de Xbox está orientada a demostrar a las personas, especialmente aquellas que no se definen como gamers, que no necesitan una consola para poder jugar. Para la compañía, dice, “todo el mundo es un gamer”.