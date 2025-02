Los robos y pérdidas impulsan la venta de smartphones en México

Ante el extravío o el robo, las alternativas de bloqueo para los usuarios de estos dispositivos también son insuficientes, comentó The Ciu.

“Ante la creciente incidencia delictiva, se han promovido o se pretenden instrumentar medidas como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que a pesar de que nunca ha tenido vida, buscaría registrar la información biométrica de los usuarios”, explicó.

Sin embargo, consideró que esta propuesta, además de ser invasiva y riesgosa para la privacidad de potenciales víctimas y no de los delincuentes, no ofrece una solución real contra el robo de celulares. “Experiencias internacionales han demostrado que las estrategias más efectivas para combatir este delito que no requieren el registro de usuarios”.

Nuevas iniciativas comienzan a surgir para intentar mitigar las afectaciones por los robos, por lo menos en lo que refiere al resguardo de datos. En octubre de 2024, Google lanzó tres funciones para Android, donde se destaca el uso de inteligencia artificial para detectar posibles robos y bloquear el acceso a los datos de los dispositivos de manera inmediata.

Esta función utiliza la IA de Google para detectar si alguien te arrebata el teléfono de la mano e intenta huir corriendo, en bicicleta o en coche. Es decir, si se detecta un movimiento comúnmente asociado con el robo, la pantalla del teléfono se bloquea rápidamente, evitando que los ladrones accedan fácilmente a los datos del dispositivo.

“El robo de celulares en México es un problema que necesita soluciones reales y puestas a prueba. Medidas como el PANAUT son una distracción que no ataca la raíz del problema. En cambio, México debería fortalecer los mecanismos de bloqueo de dispositivos, mejorar la cooperación entre operadores y las autoridades, regular la reventa de celulares y fomentar la contratación de seguros”, concluyó The Ciu.