OpenAI pide a Trump que aligere las regulaciones en torno a IA

Menos regulación para la IA

De acuerdo con el documento que publicó OpenAI, los cientos de proyectos de ley en torno a esta herramienta que están en trámite actualmente en Estados Unidos representan el riesgo de socavar el progreso tecnológico del país y ubicarlos en una posición de desventaja frente a China.

Por ello, la empresa afirmó que la administración de Trump debería considerar la posibilidad de ofrecer ciertas exenciones a las empresas de IA, sean grandes o pequeñas, de las normas estatales -en caso de promulgarse- a cambio de acceso a sus modelos.

A nivel federal, el gobierno de Trump no se ha inmiscuido profundamente en el sector de la IA; sin embargo, diferentes estados sí han puesto atención en el tema y han considerado activamente nuevas medidas medidas para abordar las situaciones de riesgo, que van desde las deepfakes hasta el sesgo de los sistemas.

El enfoque que la empresa adoptaría es el de la llamada “buena voluntad”, es decir, que las empresas colaboren de forma voluntaria para brindar “protección de responsabilidad, incluyendo la prelación ante las regulaciones estatales centradas en la seguridad de los modelos”, se lee en la propuesta.

Chris Lehane, vicepresidente de asuntos globales de OpenAI, también dijo que el Instituto de Seguridad de IA de EU podría ser el intermediario entre el gobierno federal y el sector privado, además de mencionar que el sistema de leyes estatales no sería tan efectivo como uno federal.

El ejecutivo también hizo énfasis en la necesidad de apoyar la infraestructura alrededor de la tecnología a través de una reforma en este sentido, especialmente para cuidar los datos y modelos producidos localmente de China.

“Si los desarrolladores chinos tienen acceso irrestricto y las empresas estadounidenses se quedan sin acceso a un uso justo, la carrera por la IA está efectivamente terminada”, sentenció Lehane.

La propuesta de OpenAI está relacionada a beneficiar directamente a la empresa con posturas más laxas y también resalta la necesidad de una normativa que se aplique de forma más extensiva a nivel global.

En la actualidad, existen diferentes propuestas para regular la IA, siendo la de la Unión Europea la más estricta y más polémica. Sin embargo, las empresas han abogado por legislaciones cada vez más laxas con sus tecnologías e incluso han solicitado medidas que les permitan acceder a información sensible.

Para esta propuesta, OpenAI también destacó que las empresas de IA puedan acceder a datos del gobierno, incluida información sanitaria de los ciudadanos, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la tecnología en otro tipo de industrias.

Asimismo, se destacó la necesidad de generar reformas en torno a derechos de autor, pues cabe recordar que OpenAI fue demanda por diversos medios de comunicación, como The New York Times, el Chicago Tribune y el New York Daily News por utilizar su información sin permiso para entrenar sus modelos.