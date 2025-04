Roblox aumenta su control parental

Matt Kaufman, Director de Seguridad de Roblox, compartió que desde el año pasado se han implementado más de 40 actualizaciones de seguridad en la plataforma, como nuevas etiquetas de contenido y límites en la comunicación de los menores de 13 años.

Today, we're introducing enhanced parental controls that provide greater visibility and management options—enabling parents to block specific users and experiences, and access screen time insights. #RobloxDev https://t.co/oi9xvFwXnr pic.twitter.com/AKyRpz4kLq

