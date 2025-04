Nintendo Switch 2: La gran "N" revela los detalles de la nueva consola

¿Qué tiene de nuevo Nintendo Switch 2?

Esta nueva consola integrará una pantalla de 7.9 pulgadas con resolución de 1080p, calidad LCD más HDR y la capacidad de procesar los juegos a 120 cuadros por segundo.

Por otra parte, sus controles Joy-Con magnéticos tendrán botones SL más grandes, stick más grandes y, además, se pueden utilizar como un mouse en juegos compatibles.

También tendrá un micrófono integrado con cancelación de ruido, capacidad de sonido envolvente, un soporte más extensible para tener mayor ángulo de juego, dos puertos USB-C para conectar la cámara o cargar el dispositivo en su versión móvil.

Asimismo, expandirá su memoria a 256 GB, los juegos físicos y digitales de la primera consola son compatibles, aunque cabe destacar que necesitará tarjetas de memoria específicas para esta consola.

El dock podrá permitir resolución de 4K en juegos compatibles, además de que incluirá un sistema de refrigeración integrado para estabilizar la experiencia de juego.

Una de las novedades que más destacó Nintendo fue la función Game Chat que hace uso del botón C, la cual permite hablar con amigos en tiempo real y compartir la pantalla de tu juego con ellos, incluso si están experimentado diferentes juegos. En complemento, la empresa presentó una cámara -muy similar a una web cam- para compartir tu experiencia de juego.

Otra función relevante fue Game Share, que permite jugar localmente con tres dispositivos al mismo tiempo, incluso Nintendo Switch 1, que no tienen el mismo juego. Por otra parte El control Pro tendrá nuevos gatillos en la parte posterior y un puerto 3.5 para audífonos

Catálogo de juegos para Nintendo Switch 2

Hace unos meses, la empresa dio a conocer que la Nintendo Switch 2 será retrocompatible con los juegos de la versión anterior. Sin embargo, la gran N mostró una serie de juegos que serán parte de su ventana de lanzamiento para comenzar a nutrir el catálogo del nuevo gadget, y estos son:

Mario Kart. World (exclusivo de Nintendo Switch 2, disponible el 5 de junio)

Donkey Kong. Bananza (17 de julio de 2025)

Hyrule Warriors. Age of Imprisonment (disponible en invierno)

Kyrby. Air Riders (2025)

Drag X Driver (que aprovecha las características de los nuevos joy-con, disponible en verano)

Elden Ring. Tarnished Edition (2025)

Hades II

Street Fighter 6 (incluidos tres amiibo especiales disponibles el 5 de junio)

Daemon X Machina (9 de septiembre)

Split Fiction (5 de junio)

EA FC 25 (5 de junio)

Madden NFL (5 de junio)

Hogwarts Legacy (5 de junio)

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hitman. World of Assassination (5 de junio)

Project 007 (en desarrollo)

Breavely Default (5 de junio)

Yakuza 0. Director’s Cut (5 de junio)

Deltarune 3, 4 (5 de junio)

Borderlands 4

Civilization VII

WWE 2K y NBA 2K

Survival Kids

Dungeon 2 (en desarrollo)

StarSeeker (2026)

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII. Remake

Hollow Knight. Silksong (2025)

The DuskBloods (2026, exclusivo para Nintendo Switch 2)

Cabe resaltar que Nintendo confirmó que algunos juegos de la primera consola tendrán una versión de Nintendo Switch 2 actualizados con mejorías adaptadas para las características de los controles de la nueva consola.

Súper Mario Party. Jamboree

The Legend of Zelda. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom

Kirby and the Forgotten Land

Metroid Prime 4. Beyond

Pokémon Legends ZA

Por otra parte, la suscripción de Nintendo Switch online seguirá disponible con el la actualización de que se agregará el catálogo de Nintendo GameCube con títulos clásicos como The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II y F-Zero GX el día de lanzamiento, además de otros que llegarán en el futuro.

La apuesta híbrida

La primera Switch, lanzada en 2017, no solo rescató a Nintendo de la crisis que representó último periodo comercial de la Wii U, sino que también se consolidó como una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 140 millones de unidades y en camino a destronar a la PlayStation 2 como la número uno en ventas.

Este éxito se debe a una combinación de factores: su propuesta híbrida que revolucionó la forma de jugar, una librería de títulos exclusivos que definieron una generación, y una estrategia de mercado enfocada en la accesibilidad y la inclusión de todo tipo de jugadores.