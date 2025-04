México no adopta la inteligencia artificial al ritmo esperado: estas son las causas

“Hay varios factores que podrían explicar este bajo nivel de adopción”, por ejemplo “la falta de comprensión profunda: solo una cuarta parte de los internautas afirma entender bien cómo funciona la IA” comenta The Ciu.

Al respecto, 51% tiene una comprensión “algo clara” y casi un 24% admite no entenderla en absoluto. Este fenómeno refleja cómo el desconocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología puede generar desconfianza. Un ejemplo claro son los pagos en línea, que crecen pero aún con la renuencia de los usuarios, pues de acuerdo con datos de la Condusef de 2021 a 2024 pasaron de representar del 20.3% al 24.4% del total de operaciones.

Como segundo punto resalta la percepción de utilidad. Aunque la IA está presente en múltiples aspectos de la vida diaria, no todos la reconocen como tal y así como María y Daniel, hay más personas que no saben en qué usarla. El informe de The Ciu señala que 42% de los usuarios considera que la IA está “poco” o “nada” presente en su vida.

Por otro lado, el temor de robo de datos personales que María y Daniel tienen no es un caso particular, sino que es uno de los principales peligros asociados a la IA, reconocido por 72.4% de los usuarios.

“Sin embargo, esta conciencia también varía con la edad: 57.6% de los menores de 21 años reconoce estos riesgos, frente a 78.1% de los mayores de 50 años. Paradójicamente, los más jóvenes usan más la IA, pero están menos conscientes de sus peligros”, resalta The Ciu.

La consultora considera que aprovechar el potencial de la IA requiere de educación y desarrollo de habilidades digitales. Para ello propone incluir contenidos de alfabetización digital e IA en los planes de estudio, desde la educación básica hasta la universidad.

Agrega que hace falta una estratégia nacional de concientización sobre los beneficios y riesgos de la IA, enfocada en distintos grupos de edad.

“La IA en México registra un nivel de adopción incipiente. Su potencial es enorme, pero su adopción real se enfrenta a obstáculos de comprensión, confianza y educación. Solo con una estrategia articulada entre gobierno, empresas y sociedad civil, podremos garantizar que esta tecnología beneficie a todos por igual”, refiere The Ciu.