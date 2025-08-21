Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Banxico continuará con recortes a la tasa por confianza en debilidad económica

En las minutas, la Junta de Gobierno destacó que la debilidad del mercado laboral y la apreciación del peso ayudarán a que la inflación converja a la meta; Heath advierte dificultades.
jue 21 agosto 2025 10:22 AM
minutas-banxico-inflacion
Las minutas de Banxico muestran que la Junta de Gobierno observa debilidad del mercado laboral en México.

Los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) mantendrán recortes a la tasa de interés, de acuerdo con las minutas publicadas este jueves.

En el documento señala que la Junta valorará futuros recortes a la tasa de interés, pero confían en que el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global ayuden a que la inflación ceda.

Publicidad

Sin embargo, el subgobernador Jonathan Heath en calidad de disidente dijo que el comportamiento de la inflación subyacente, que es la que se usa para determinar la inflación en el mediano y largo plazo, tiene dificultades para consolidar una trayectoria a la baja.

"Por el momento, esto demanda mantener el nivel de restricción monetaria y ser más cautelosos hasta no ver un mayor progreso hacia la meta", destacó.

La mayoría de los miembros señaló que el incremento en meses recientes de la inflación subyacente "refleja el aumento en la de mercancías que más ha compensado la reducción gradual en la de servicios".

Algunos consideraron que a pesar de un ligero repunte, la economía mexicana mantiene un bajo dinamismo y la mayoría externó que prevalecen condiciones de holgura y anticipó que estas podrían profundizarse.

El Banco de México redujo a principios de agosto su tasa de interés clave en 25 puntos a 7.75%, en una decisión dividida. Desde principios de 2024, el banco central ha recortado la tasa en 350 puntos.

Publicidad

Tags

Jonathan Heath Banco de México Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad