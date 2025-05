50 años de Microsoft: México en el epicentro de la revolución tecnológica

Sin embargo, aseguró que en la compañía están más emocionados por el futuro; ese en donde la revolución intelectual está siendo impulsada en gran medida por la Inteligencia Artificial (IA).

“En Microsoft nos gusta pensar que hemos sido actores y hemos buscado no solamente la best practice, sino la next practice”, apuntó Sánchez, al tiempo que reafirmó su misión de empoderar a cada persona y a cada empresa a lograr lo mejor de sí mismas.

De acuerdo con el directivo, ante el boom de la Inteligencia Artificial y la nube "todos tenemos acceso a una cantidad inmensa de información", lo importante ahora es utilizar esos datos para que el tiempo de cada uno se maximice y sea aprovechado en acciones de mayor valor.

Es así que “la tecnología que está apareciendo ahora tiene un poder democratizador impresionante”, afirmó Además, explicó que la IA utiliza la interfaz más común y más poderosa que existe: el lenguaje humano y los otros componentes que tiene atrás son datos —todos los del mundo—, la lógica y algoritmos sofisticados; por eso el potencial es extenso.

Ante los retos y oportunidades de esta era, Sánchez Loza hizo hincapié en un fenómeno particular: el darwinismo digital, señalando que la supervivencia en la revolución tecnológica no se trata únicamente de crear herramientas innovadoras, sino de garantizar que estas sean accesibles y utilizadas por todos.

“Ahora ya no se trata de la preservación del más grande o el más fuerte, vivimos un paradigma dónde el éxito será del que se adapte más rápido, el que esté más preparado. La información, la tecnología allí están; la diferencia radica en como conjuntamos esos datos, como hacemos uso de esas innovaciones para crecer y evolucionar”, observó.

La educación como la mejor inversión

Microsoft trabaja de la mano con todas las instituciones académicas y empresas en el país. Su compromiso es capacitar en IA y nuevas tecnologías, de forma gratuita, a cinco millones de personas en los próximos tres años. Actualmente han impactado a 1.6 millones y, como directivo, Rafael sostuvo que este es el momento de regresar a estudiar, capacitarse y revitalizarse.

En la empresa ya están invirtiendo para potenciar el talento que existe: “México es un caldo de cultivo para startups, fintechs y compañías que estén dispuestas a cambiar por completo, a través de las nuevas tecnologías, la forma en la que operan y atienden a los clientes”, dijo Sánchez e hizo hincapié en que la oportunidad de las pymes mexicanas, especialmente en adopción de IA, es inmensa.