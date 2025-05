Fox Sports México se queda sin la transmisión del GP de Miami de la F1

Para este viernes, Fox Sports México tenía programada la Práctica 1 y la Clasificación Sprint del Gran Premio de Miami a la 13:55 horas, pero en lugar de la competencia la plataforma transmitió otros contenidos.

Paulo Díez, abogado de Fox Sports México, aseguró que la compañía cuenta con la transmisión de todo los eventos de la F1, pero este viernes no pudo exhibir la carrera 6 debido a un problema de pago por el concepto de anualidad de dichos derechos.

La empresa está obligada a pagar una anualidad por los derechos de transmisión que está dividida en cuatro partes: en febrero, mayo, agosto y octubre. Fox Sports tenía como límite el pasado 1 de mayo para realizar la segunda transacción de la anualidad, pero por problemas técnicos, la transferencia no surtió efecto el pasado 30 de abril.

Pero el problema ha sido resuelto y las transmisiones de sábado y domingo se realizarán con normalidad

“La transferencia no se pudo concluir el miércoles, ayer no se pudo porque era un día inhábil bancario y no lo pudimos hacer hasta el día de hoy. Y la decisión de la F1 (de no dejar transmitir su evento) nos parece apresurada e irracional, y que lamentablemente, generó una afectación en nuestra audiencia y le generó un daño a Fox Sports México”, expresó Díez en entrevista.

A nuestra audiencia sobre las transmisiones de Fórmula 1

Sin embargo, la falta de transmisión de la F1 provocó que los usuarios reportaran la situación a través de redes sociales, en donde incluso han pedido la ayuda de Profeco para evitar afectaciones, ya que pagan por un servicio que estipula ciertos contenidos.

Paulo Díez sostuvo que se reunirán con Profeco para garantizar que este tipo de afectaciones no volverán a ocurrir, además se reunirá con la Fórmula 1 para abordar las afectaciones que “esta decisión apresurada provocó en los usuarios y que se van a tener que restaurar”.

Fox Sports actualmente enfrenta diversas disputas legales por los derechos de transmisión de contenidos deportivos como la acción legal contra el Club Pachuca y Fox Corporation, y de manera reciente obtuvo medidas cautelares otorgadas por un juez en favor del canal deportivo para no impedirle compartir los derechos de transmisión.

La venta de la transmisión de eventos deportivos depende completamente de las ligas deportivas o de los clubes de futbol, pues son los dueños de esos derechos y quienes firman los contratos con televisoras y con las empresas de streaming. Este tipo de convenios pueden durar un año o incluso seis meses.