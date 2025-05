8 de cada 10 mexicanos usa internet, ¿y por qué no lo hace el resto?

A continuación te presentamos 10 gráficas para conocer cuál es la disponibilidad y uso que hay en México de las tecnologías de la información en los hogares, de acuerdo con el Inegi.

Mexicanos en la red

Casi el 74% de los hogares mexicanos tiene acceso a internet. Las entidades con porcentajes más altos fueron la Ciudad de México y Sonora, ambas con 84.4%; seguidos por Nuevo León, con 83.7%.

Los estados que tienen los porcentajes más bajos son Guerrero (58.9%), Oaxaca (55.5%) y Chiapas (50.7%).

Hombres usan más internet

Tanto hombres como mujeres suelen hacer uso cotidiano de internet, y aunque los primeros mantienen una pequeña delantera ésta es de tan solo 1.8 puntos porcentuales.

¿Quiénes navegan más?

Los mexicanos de entre 18 y 34 años son quienes dedican más horas a navegar por internet en promedio todos los días.

¿Por qué navegan por la red?

Comunicarse, entretenerse y buscar información son las principales actividades que realizan los mexicanos cuando están navegando en internet.

Barreras para usar internet

La mayoría de las personas que no usan esta tecnología justifican no saber utilizarla, seguido de que no les interesa o no necesitan estar en la red.

E-commerce en México

Una de las ventajas de usar internet es que puedes adquirir múltiples productos y servicios sin necesidad de salir de casa o que tengas un horario para hacerlo.

Es mejor vivir la experiencia

Los mexicanos que no gustan de hacer compras vía internet destacan la importancia de la experiencia del consumidor, aunque también existen la falta de interés y las dudas por la calidad de los productos.

Acceso a dispositivos con internet

Mexicanos con celular

Casi 8 de cada 10 mexicanos cuenta con un teléfono celular, siendo los contratos de prepago los que lideran en el mercado.

Equipos de cómputo

El 44% de los hogares mexicanos dice tener una laptop, tablet o computadora de escritorio, de las cuales el 26% cuenta con una conexión a internet.

Gadgets inteligentes

Siri o Alexa parecen ser los preferidos por los mexicanos, aunque también los sistemas de vigilancia tienen un lugar importante en los hogares.