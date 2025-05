“Mi conversación con el chatbot de Telmex solo me frustró, no solucionó mi problema de internet y me desesperó que solo me dejaba elegir entre A y B. Pensé que sería más rápido pero terminé optando por un humano”, este testimonio de una usuaria refleja las limitaciones que tiene un chatbot tradicional.

Pero hay una revolución basada en inteligencia artificial (IA) que se esfuerza por dejar la rigidez y brindar el trato humano que algunos clientes anhelan. El objetivo en el área de las ventas, dice Saniel Santacoloma, marketing manager de Blip para Latinoamérica, es mejorar la experiencia del usuario y aumentar las transacciones de las empresas.