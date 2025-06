Google México la libra: Cofece cierra investigación por prácticas anticompetitivas

"Tras un análisis integral de la evidencia con base en criterios técnicos, económicos y jurídicos, el Pleno concluyó que no existe una obligación o imposición real por parte de Google a los usuarios para contratar ambos servicios. Por lo tanto, no se trata de una venta atada y no se acredita una infracción a la Ley", dijo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la tarde de este viernes en un comunicado.

La Autoridad Investigadora de la Cofece inició en 2020 la investigación para determinar la existencia de posibles prácticas monopólicas relativas, en específico ventas atadas.

El organismo regulador dijo que analizó si Google condicionaba la compra de publicidad en su página principal de búsqueda a la contratación de publicidad en otras páginas web.

"Durante el procedimiento se valoraron las pruebas presentadas por las partes y se resolvió con base en los hechos del caso concreto", agregó la Cofece.

Google celebró la decisión, comunicaron el viernes 13 por la noche: “Valoramos la decisión de COFECE reconociendo que brindamos a los anunciantes la libertad y el control para usar nuestras herramientas de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Y cuando eligen nuestras herramientas de tecnología publicitaria, es porque son efectivas, sencillas y asequibles".

¿Qué se investigaba?

La Cofece inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de publicidad digital de búsqueda general a nivel nacional, específicamente por la presunta existencia de ventas atadas.

La hipótesis era que el diseño de la plataforma de Google para la compra de publicidad en línea condicionaba la contratación conjunta de dos servicios de publicidad, lo que podría traducirse en una ventaja indebida frente a competidores en el ecosistema digital.

La investigación se centró en dos productos de publicidad ofertados por Google: Los servicios de publicidad en su página de búsqueda. Los servicios de publicidad en páginas web de terceros.



Se emplazó a Google con lo que comenzó el procedimiento seguido en forma de juicio.

En este caso dos comisionadas estuvieron excusadas, Andrea Marván y Ana María Reséndiz, por lo que el análisis del caso fue llevado a cabo por 5 comisionados.

¿Por qué se cerró el caso?