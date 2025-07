¿Puedes confiar tu información personal a Llave MX? Estos son los datos que pide

¿Qué es Llave MX?

La Agencia de Transformación Digital la define como una identidad digital y personal que permite a la ciudadanía ingresar a portales de los tres órdenes de gobierno para realizar trámites en línea.

Es decir, busca ser una herramienta que incremente el acceso a servicios, agilice trámites a través de una cuenta, sin necesidad de acudir personalmente a las ventanillas de las dependencias o instituciones. Los documentos e información cargada en la cuenta tiene la misma validez que en papel.

Actualmente alrededor de 70 trámites están asociados con la Llave MX.

¿Es confiable?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones afirmó que no hay riesgo de suplantación de identidad, ya que para iniciar o concluir un trámite se requiere de documentación adicional, la cual será revisada por un servidor público para acreditar la identidad.

Dar de alta una cuenta Llave MX con una CURP ajena no implica “suplantar la identidad de nadie”, según Peña Merino.

“Entonces, si sacaron o no sacaron una Llave MX con una CURP que no era propia, es una Llave que no van a poder usar para realizar exitosamente ningún trámite”, detalló.

Con respecto a información falsa que circula en redes sociales sobre la plataforma Llave MX, la ATDT emite la siguiente #TarjetaInformativa ⬇️ pic.twitter.com/n8bgFncQ26 — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) July 1, 2025

Los datos que pide para autentificar tu cuenta

Primero, para crear una cuenta, Llave MX solicita información personal por pasos:

En el primero, requiere que agregues tu Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual una vez ingresada, se desplegarán otros datos personales de manera automática: nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento.

Posteriormente te solicitará código postal, estado, alcaldía/municipio y colonia.

En el segundo paso, requiere que agregues número celular y un correo electrónico, los cuales serán verificados.

Por último, solicita la creación de una contraseña de al menos ocho caracteres con una mayúscula, una minúscula y un número. Después de confirmar, se necesita aceptar el Aviso de Privacidad Simplificado y Extendido, y dar en finalizar.

Para iniciar sesión, solo se necesita la contraseña y el número de celular o correo electrónico registrado.