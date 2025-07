WhatsApp resumirá tus conversaciones de grupos y mostrará anuncios en los estados

WhatsApp lanzó una serie de actualizaciones centradas en mejorar la experiencia de los usuarios y empresas de su plataforma. La primera de ellas es la función de resúmenes privados de mensajes, que permite a los usuarios ponerse al día con conversaciones grupales a través de un resumen generado por Inteligencia Artificial (IA).

Esta opción utiliza Meta AI para resumir de forma privada los mensajes no leídos en un chat. De acuerdo con la app, nadie más en la conversación puede ver qué has resumido los mensajes no leídos.