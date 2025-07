Millones de mexicanos se informan solo en TikTok y YouTube, pero no verifican la información

A esto se suma que casi la mitad de los mexicanos usa redes sociales como su principal fuente de noticias, con Facebook liderando con más de 90 millones de usuarios, reveló el estudio de la Información al Compromiso, de la agencia Latam Intersect.

“No me gusta leer noticias, por eso mejor veo todo en TikTok. Es más rápido y si no me interesa algo, lo acelero hasta lo que sí me interesa. Tal vez esté mal porque igual y no me informo tan bien pero por lo menos sé de qué se trata la noticia” , confesó a Expansión Macarena Rodríguez, de 16 años.

Estas cifras evidencian no solo el cambio en los hábitos informativos de la audiencia, sino también los retos que enfrentan los medios de comunicación para frenar la propagación de desinformación en entornos cada vez más digitales y audiovisuales.

Latam Intersect realizó una investigación con más de 200 periodistas en 10 países de la región. Los resultados reflejan una preocupación compartida: aunque hay un alto interés en fortalecer habilidades de verificación, el 54.2% de los encuestados admitió no contar con herramientas o protocolos específicos para el fact-checking (verificación de hechos), y apenas el 11.9% dijo estar en proceso de implementarlos.

Además, según el Digital News Report 2025, más de la mitad del público global está preocupado por distinguir entre noticias reales y falsas en línea.

De acuerdo con un artículo publicado en Science Adviser, las fake news se viralizan seis veces más que las noticias reales, y son retuiteadas por hasta 100 veces más personas.

Dependiendo de la fuente, las redes sociales representan más o menos porcentaje como fuente de consulta de noticias, pero en general se colocan en el top dos. De acuerdo con el reporte “Panorama de Medios en México 2024”, la televisión fue el principal medio por el que los mexicanos acceden a las noticias con una penetración de 51%, le siguieron las redes sociales con 42% y sitios web con 24%.

En tanto el Inegi apunta que la televisión cuenta con el 61% de la preferencia, las redes sociales con el 55%. Mientras que Reuters Institute refirió que 63 % del país consume noticias por redes y 39% por televisión.