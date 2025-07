Ninguno de los modelos obtuvo la máxima puntuación, en cambio, cinco jóvenes lograron puntuaciones perfectas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (OMI), una prestigiosa competición anual en la que los participantes deben tener menos de 20 años.

Los organizadores del concurso advirtieron que no pudieron verificar cuánta potencia informática habían utilizado los modelos de IA o si hubo participación humana.

Google dijo el lunes que una versión avanzada de su chatbot Gemini había resuelto cinco de los seis problemas matemáticos planteados en la OMI, celebrada este mes en Queensland, Australia.

"Podemos confirmar que Google DeepMind alcanzó la tan deseada meta, obtuvo un puntaje de 35 sobre 42 puntos, un marcador de medalla de oro", dijo el gigante tecnológico estadounidense citando al presidente de la OMI, Gregor Dolinar.

"Sus soluciones fueron sorprendentes en muchos aspectos. Los evaluadores de IMO las encontraron claras, precisas y la mayoría fáciles de seguir".

Alrededor del 10 por ciento de los concursantes humanos ganaron medallas de oro y cinco recibieron puntuaciones perfectas de 42 puntos.

OpenIA, el fabricante estadounidense de ChatGPT, dijo que su modelo de razonamiento experimental también obtuvo un nivel de oro, con 35 puntos en la prueba.

"Evaluamos nuestros modelos con los problemas de la OMI de 2025, bajo las mismas reglas que los concursantes humanos", dijo en las redes sociales el investigador de OpenIA Alexander Wei.

"Para cada problema, tres ex medallistas de la OMI calificaron de forma independiente las respuestas que presentaron los modelos", agregó Wei.

Un modelo de inteligencia artificial compitió directamente contra los mejores programadores del mundo en la final del AtCoder World Tour Finals 2025, celebrado en Tokio. La IA, desarrollada por OpenAI, enfrento a los participantes en un maratón de 10 horas para resolver un problema de optimización.

El ganador fue Przemyslaw Debiak, conocido como Psyho, quien venció tanto a la IA como al resto de los finalistas humanos. Según Arstechnia , esta competencia marco la primera vez que un modelo de IA participa en un campeonato presencial de esta magnitud. Debiak, logró una ventaja de 9.5% sobre la maquina.

"La humanidad ha prevalecido (¡por ahora!). Estoy completamente agotada. Pensé que había dormido 10 horas en los últimos 3 días y apenas sigo vivo", escribió Debiak en X.

"Los resultados ya son oficiales y mi ventaja sobre la IA aumentó del 5.5 % al 9.5 %. Sinceramente, el revuelo es un poco extraño. Nunca imaginé que tanta gente se interesaría en los concursos de programación. Supongo que esto significa que debería pasarme por aquí más a menudo", añadió.

Humanity has prevailed (for now!)

I'm completely exhausted. I figured, I had 10h of sleep in the last 3 days and I'm barely alive.

I'll post more about the contest when I get some rest.

(To be clear, those are provisional results, but my lead should be big enough) pic.twitter.com/fIMo0ifNCd

— Psyho (@FakePsyho) July 16, 2025