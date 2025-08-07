Publicidad

Tecnología

HBO Max endurecerá política de cuentas compartidas

La empresa señaló que habrá una revisión de IPs con el fin de seguir la tendencia de otras streaming y sumar más usuarios a través de mensajes de suscripción de nuevos hogares.
jue 07 agosto 2025 01:04 PM
HBO Max pone un alto y en este mes empezará a cobrar extra por compartir tu cuenta
La streaming no señaló si México será parte del plan.

Las streaming tienen un reto en la llegada de nuevos usuarios, por ello es que la tendencia por ser más duros en el uso de contraseñas en una cuenta es una de las estrategias más rentables.

Durante la presentación de resultados trimestrales, JB Perette, director de streaming de Warner Bros.Discovery, afirmó que las solicitudes de información sobre el uso compartido de cuentas serán más persistentes a partir del próximo mes, lo que impulsará a los usuarios a pagar 7.99 dólares adicionales al mes para añadir un miembro adicional a su cuenta.

"En septiembre, empezarán a ver que el mensaje que hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable empieza a ser más rígido y obliga a la gente a actuar", dijo Perette, y añadió que, por ahora, compartir pagos es "un proceso voluntario".

La medida no es nueva en el segmento, pues Netflix, Disney y otras empresas impusieron este tipo de medidas hace varios trimestres, con el fin de propiciar la llegada de más usuarios.

El servicio de streaming sumó 3.4 millones de suscriptores en los meses posteriores a su separación de Max a HBO Max, y comenzará a impulsar la compartición de pago de forma mucho más agresiva a finales de este año, según Perette.

HBO Max utiliza actualmente información de la cuenta, direcciones IP, ID de dispositivo y actividad del usuario para determinar si alguien comparte su cuenta con alguien fuera de su hogar.

Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery esperan que el pago por compartir contraseñas impulse el crecimiento de suscriptores, como informó Netflix tras las medidas restrictivas . Sin embargo, a medida que aumenta la fatiga por suscripciones, obligar a la gente a pagar por compartir sus contraseñas podría no ser bien recibido por los suscriptores.

En México aun no hay detalle de qué manera aplicará.

