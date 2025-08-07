HBO Max pone un alto y en este mes empezará a cobrar extra por compartir tu cuenta

"En septiembre, empezarán a ver que el mensaje que hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable empieza a ser más rígido y obliga a la gente a actuar", dijo Perette, y añadió que, por ahora, compartir pagos es "un proceso voluntario".

La medida no es nueva en el segmento, pues Netflix, Disney y otras empresas impusieron este tipo de medidas hace varios trimestres, con el fin de propiciar la llegada de más usuarios.

El servicio de streaming sumó 3.4 millones de suscriptores en los meses posteriores a su separación de Max a HBO Max, y comenzará a impulsar la compartición de pago de forma mucho más agresiva a finales de este año, según Perette.

HBO Max utiliza actualmente información de la cuenta, direcciones IP, ID de dispositivo y actividad del usuario para determinar si alguien comparte su cuenta con alguien fuera de su hogar.

Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery esperan que el pago por compartir contraseñas impulse el crecimiento de suscriptores, como informó Netflix tras las medidas restrictivas . Sin embargo, a medida que aumenta la fatiga por suscripciones, obligar a la gente a pagar por compartir sus contraseñas podría no ser bien recibido por los suscriptores.

En México aun no hay detalle de qué manera aplicará.