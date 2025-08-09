Por ejemplo, la mayoría de los pedidos llegan en un plazo de 6 a 14 días, y todas las compras incluyen la opción de devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto.

“Esta experiencia captura la emoción de encontrar grandes ofertas en un bazar real y sorprender a los clientes con ahorros adicionales mientras compran, todo con la confiabilidad de Amazon. Apenas estamos comenzando con esta propuesta y esperamos escuchar la opinión de nuestros clientes mexicanos mientras expandimos esta oferta en las próximas semanas y meses”, señaló Pedro Huerta, country manager de Amazon México.

Según una encuesta realizada en septiembre de 2024, el 24% de los compradores en línea encuestados en 37 países realizó su última compra transfronteriza a través de Amazon. Temu ocupó el segundo lugar, con el 21%, mientras que AliExpres representó el 10% de las compras, según datos de Statista.

La mayoría de los retailers de bajo costo tienen sus oficinas y bodegas más grandes en China y recientemente se vieron afectados por las nuevas políticas de comercio transfronterizo en el país. Sin embargo, la nueva opción de Amazon tendrá poca presencia nacional, al menos hasta el momento.

“Aunque el enfoque inicial de Amazon Bazaar es ofrecer a los clientes una selección curada de productos de bajo costo, estamos explorando activamente formas de incorporar productos hechos en México a la tienda con el tiempo”, señaló la empresa a Expansión.

Características de Amazon Bazaar

La empresa de e-commerce señala que tiene una amplia selección de productos en diversas categorías, a precios de bajo costo además de descuentos. Por ejemplo, los usuarios podrán disfrutar de un 5% de descuento en pedidos que contengan cinco o más productos y un 10% de descuento en pedidos de 10 o más productos.

Además de la entrega conveniente de Amazon (en aproximadamente 6 a 14 días) y envío gratis en pedidos de un peso o más. Si un producto no cumple con las expectativas, la plataforma ofrece devoluciones gratuitas en todas las compras dentro de 15 días después de la entrega.

