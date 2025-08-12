La compañía, fundada hace tres años, ha recaudado hasta la fecha alrededor de 1,000 millones de dólares en financiación de inversores como Nvidia y SoftBank.

Aunque Perplexity no reveló cómo planea financiar la oferta, varios fondos se han ofrecido a financiar el acuerdo en su totalidad, según dijo una persona familiarizada con el asunto a Reuters, sin nombrar los fondos.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La compañía no ha puesto a la venta Chrome y planea apelar una sentencia judicial estadounidense del año pasado que la declaró monopolizadora ilegal de las búsquedas en línea. El Departamento de Justicia ha solicitado la desinversión de Chrome como parte de las medidas correctivas del caso.

A medida que una nueva generación de usuarios recurre a chatbots como ChatGPT y Perplexity para obtener respuestas, los navegadores web están recuperando prominencia como puertas de entrada vitales al tráfico de búsqueda y a valiosos datos de los usuarios, lo que los convierte en un elemento central de las ambiciones de inteligencia artificial de las grandes tecnológicas.

Perplexity ya cuenta con un navegador con inteligencia artificial, Comet, que puede realizar ciertas tareas en nombre del usuario, y la adquisición de Chrome le daría la fuerza para competir mejor contra rivales más grandes como OpenAI. La empresa matriz de ChatGPT también ha expresado su interés en comprar Chrome y está trabajando en su propio navegador con inteligencia artificial.

La oferta de Perplexity promete mantener el código subyacente del navegador llamado Chromium en código abierto, invertir 3,000 millones de dólares en dos años y no realizar cambios en el motor de búsqueda predeterminado de Chrome, según una hoja de términos vista por Reuters.

Los analistas han dicho que es poco probable que Google venda Chrome y probablemente se involucre en una larga lucha legal para evitar ese resultado, dado que es crucial para el impulso de inteligencia artificial de la compañía a medida que implementa funciones que incluyen resúmenes de búsqueda generados por inteligencia artificial, conocidos como Overviews, para ayudar a defender su participación en el mercado de búsqueda.

Se espera que un juez federal emita un fallo sobre las soluciones en el caso antimonopolio de búsqueda de Google en algún momento de este mes.

La oferta de Perplexity también está por debajo del valor de al menos 50,000 millones de dólares de una valuación sugerida por el CEO del motor de búsqueda rival DuckDuckGo, Gabriel Weinberg.

Además de OpenAI y Perplexity, Yahoo y la firma de capital privado Apollo Global Management también han expresado interés en Chrome.

Dirigida por Aravind Srinivas, Perplexity no es ajena a las ofertas que acaparan los titulares: hizo una similar para TikTok en EU en enero, ofreciendo fusionarse con la popular aplicación de videos cortos para resolver las preocupaciones de este país sobre la propiedad china de TikTok.

Con información de Reuters.