Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

OpenAI señala que 700 millones de personas usan semanalmente ChatGPT

La empresa además anunció el lanzamiento de la quinta generación de su chatbot, donde Sam Altman, CEO de la empresa, señaló avances significativos.
jue 07 agosto 2025 03:30 PM
OpenAI chat gpt5
La empresa señala que esta nueva versión de chatbot es como conversar con una persona con un doctorado en el tema.

La Inteligencia Artificial es usada semanalmente por poco más del 8% de la población mundial, o por lo menos usan la desarrollada por OpenAI. Si se toma en cuenta que hay en el mundo 8,100 millones de personas en el mundo y a diario 700 millones de personas se conectan a ChatGPT, el porcentaje refiere este balance.

La declaración de este número fue hecha por Sam Altman, quien presentó la quinta generación de su emblemático modelo, o sea ChatGPT-5, al que presentó como más inteligente y rápido que sus predecesores.

Publicidad

Esta versión estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas semanalmente.

El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo que esta última versión "es un paso significativo hacia modelos realmente capaces". Sin embargo, advirtió que aún queda trabajo por hacer para lograr un tipo de inteligencia artificial general (IAG) que piense como las personas.

"Este no es un modelo que aprenda continuamente a medida que se implementa a partir de los nuevos hallazgos, algo que, en mi opinión, debería formar parte de una IAG", afirmó Altman. GPT-5 es particularmente hábil cuando se trata de que la IA actúe como un "agente" que se ocupa de forma independiente de tareas informáticas, explicó Michelle Pokrass, del equipo de desarrollo.

"GPT-3 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante de secundaria: le haces una pregunta, quizá obtengas una respuesta correcta, quizá algo absurdo", dijo Altman.

Los ejecutivos señalaron que en el caso de GPT-4 la sensación era estar hablando con un estudiante universitario, mientras que GPT-5 se siente como estar hablando con un experto con doctorado en cualquier tema.

Algunas empresas también confirmaron que estará disponible el servicio en sus plataformas, como es el caso de Microsoft 365 Copilot.

Publicidad

Tags

OpenAI ChatGPT

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad