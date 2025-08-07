OpenAI señala que 700 millones de personas usan semanalmente ChatGPT

Esta versión estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas semanalmente.

El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo que esta última versión "es un paso significativo hacia modelos realmente capaces". Sin embargo, advirtió que aún queda trabajo por hacer para lograr un tipo de inteligencia artificial general (IAG) que piense como las personas.

"Este no es un modelo que aprenda continuamente a medida que se implementa a partir de los nuevos hallazgos, algo que, en mi opinión, debería formar parte de una IAG", afirmó Altman. GPT-5 es particularmente hábil cuando se trata de que la IA actúe como un "agente" que se ocupa de forma independiente de tareas informáticas, explicó Michelle Pokrass, del equipo de desarrollo.

"GPT-3 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante de secundaria: le haces una pregunta, quizá obtengas una respuesta correcta, quizá algo absurdo", dijo Altman.

Los ejecutivos señalaron que en el caso de GPT-4 la sensación era estar hablando con un estudiante universitario, mientras que GPT-5 se siente como estar hablando con un experto con doctorado en cualquier tema.

Algunas empresas también confirmaron que estará disponible el servicio en sus plataformas, como es el caso de Microsoft 365 Copilot.

