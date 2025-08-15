Apple modificará el Apple Watch tras demanda por patente

Luego de casi 11 años en el mercado, Apple rediseñará la función de oxígeno en la sangre de sus relojes inteligentes, pero no por una decisión de la empresa, sino por una disputa legal de propiedad intelectual.
De acuerdo con un anuncio de la firma, la nueva herramienta estará disponible para usuarios del Apple Watch Series 9, Series 10 y Ultra 2, con el fin de recuperar la función que se suspendió desde el año pasado, en dichos dispositivos vendidos, a lo largo del 2024.
Para acceder a esta nueva función únicamente es necesario actualizar el reloj a la versión watchOS 11.6.1, así como tener la versión iOS 18.6.1 en iPhone, para obtener la medición de oxígeno en la sangre en la app Salud.