Tecnología

Apple modificará el Apple Watch tras demanda por patente

La disputa entre Apple y Masimo obligó a la tecnológica a detener las ventas del dispositivo desde el 2024 y ahora cambiará sus funciones.
vie 15 agosto 2025 02:00 PM
Apple Watch se modifica tras demanda
La empresa ha tenido un incremento en su unidad de servicios, encargada de cuidar la salud de los usuarios y por ello es relevante esta modificación.

Luego de casi 11 años en el mercado, Apple rediseñará la función de oxígeno en la sangre de sus relojes inteligentes, pero no por una decisión de la empresa, sino por una disputa legal de propiedad intelectual.

De acuerdo con un anuncio de la firma, la nueva herramienta estará disponible para usuarios del Apple Watch Series 9, Series 10 y Ultra 2, con el fin de recuperar la función que se suspendió desde el año pasado, en dichos dispositivos vendidos, a lo largo del 2024.

Para acceder a esta nueva función únicamente es necesario actualizar el reloj a la versión watchOS 11.6.1, así como tener la versión iOS 18.6.1 en iPhone, para obtener la medición de oxígeno en la sangre en la app Salud.

Esta decisión llega luego de resolver la disputa entre Apple con la empresa de tecnología sanitaria, Masimo. En caso de haber comprado el reloj antes de esta fecha no es necesario llevar a cabo ningún cambio, pues la función se mantuvo disponible.

¿Qué pasó entre Apple y Masimo?

A finales de 2023, Masimo presentó una demanda contra Apple ante la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, por violar sus patentes relacionadas a las funciones que calculan la saturación de oxígeno en sangre.

Dicha tecnología fue agregada por primera vez en 2020 a la línea de smartwatches de Apple. Por ello, los últimos modelos de Apple Watch Series 9 y Ultra 2 fueron retirados del mercado en ese periodo y hasta el primer trimestre del 2024.

Estos cambios responden al impacto financiero de este tipo de dispositivos, pues las ventas de relojes de Apple contribuyen significativamente a su negocio de Wearables, Hogar y Accesorios, el cual supera los 50 millones de dólares anuales, de acuerdo con lo reportado por Business of Apps.

Por otra parte, el negocio de tecnología, hogar y accesorios de Apple, que incluye el Apple Watch, los auriculares AirPods y otros productos, obtuvo unos ingresos de 7,400 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2022.

