¿Es Amazon Bazaar más barato que Shein y Temu? La pusimos a prueba y esto encontramos

¿Qué es Amazon Bazaar y cómo funciona?

Esta sección es un “bazar” digital diseñado para que la búsqueda de tendencias y ofertas sea más intuitiva y entretenida. El formato facilita descubrir productos dentro de una interfaz simplificada que se actualiza de manera constante.

Pedro Huerta, country manager de Amazon México, explicó: “Sabemos que a nuestros clientes en México les encanta encontrar ofertas increíbles y acceder a las últimas tendencias. Por eso estamos emocionados de presentar Amazon Bazaar, una nueva forma de comprar en nuestra app que hace que adquirir los productos más buscados sea aún más divertido, dinámico y accesible. Esta experiencia captura la emoción de encontrar grandes ofertas en un bazar real y sorprender a los clientes con ahorros adicionales mientras compran, todo con la confiabilidad de Amazon”.

La estructura del catálogo se organiza por categorías como moda, accesorios y hogar, con productos que en su mayoría no superan los 199 pesos. El enfoque de la plataforma es ofrecer variedad con la garantía del servicio de Amazon, pero con una presentación distinta a la tienda tradicional.

Cómo comprar en Amazon Bazaar

1. Actualizar la aplicación de Amazon en el dispositivo móvil.

2. Selecciona el ícono de Bazaar en el menú principal o escríbelo en el buscador. Accede también desde el navegador móvil en amazon.com.mx/bazaar

3. Seleccionar productos, agregarlos al carrito y paga con cualquier método habilitado por Amazon.

Tiempos de entrega, devoluciones y compensaciones

Bazaar

Los artículos disponibles tienen precios que inician desde los 50 pesos y rara vez superan los 199 pesos. El tiempo de entrega oscila entre 6 y 14 días, con devoluciones gratuitas durante los 15 días posteriores a la recepción. Esto ofrece un margen razonable para resolver inconvenientes con respaldo directo.

Temu

El envío estándar es gratuito, pero los costos y condiciones dependen del vendedor. Para compras desde almacenes locales, se establece envío gratis a partir de 299 pesos con un solo proveedor. La primera compra exige un mínimo de 180 pesos y las siguientes de 280 pesos. Ofrece compensaciones en caso de retraso: 35 pesos de crédito por envíos estándar y hasta 460 pesos en envíos express. Si un paquete se pierde, se permite reembolso o reenvío; si aparece después, el comprador puede conservarlo.

Shein

El envío estándar tarda entre 7 y 12 días hábiles. El envío express cuesta alrededor de 460 pesos y reduce los tiempos a 4-7 días hábiles. En devoluciones, permite 30 días, pero con restricciones: no se aceptan lencería, bodis, joyería, cosméticos abiertos ni artículos personalizados. Los productos deben estar en buen estado y con etiquetas.

Cómo están los precios en cada plataforma

El análisis de precios incluyó tres categorías: fundas para celular, lentes de sol para hombre y artículos básicos de moda. Se eligieron los primeros cuatro resultados en cada plataforma y se compararon los valores más bajos y más altos.

¿Hay pago de aranceles?

Sí. En el caso de los productos internacionales vendidos y enviados por Amazon Internacional o Bazaar Global, los aranceles forman parte de los llamados “Cargos de importación”.

Al realizar la compra, se te considera a ti, o a la persona que hayas designado como destinatario, como el importador. Por ello, la ley exige el pago de tarifas relacionadas con aduanas, que incluyen impuestos y aranceles.

Sin embargo, no tienes que cubrirlos de manera adicional al recibir el producto. Amazon o Bazaar Global ya calculan un monto fijo que se suma al precio de tu pedido y lo destinan a cubrir esos costos frente a las autoridades correspondientes.

De esta forma, los aranceles y demás cargos se pagan, pero el proceso queda resuelto desde el momento de la compra, evitando que el cliente tenga que hacer gestiones posteriores en aduana.