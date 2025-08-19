“Los aranceles buscan precisamente equilibrar el terreno de juego. Muchas veces, marcas internacionales entran con gran capacidad de inversión y estrategias agresivas para ganar mercado, incluso ofreciendo productos por debajo de sus costos, lo que coloca en desventaja a los comercios locales que no cuentan con ese mismo músculo financiero”, explicó en entrevista Luis Gómez, director de Pymes de Tiendanube en México.

Estas plataformas de comercio electrónico internacional son originarias de China, un país sin un acuerdo comercial con México. Los sitios y aplicaciones de e-commerce pueden seguir ofreciendo descuentos y promociones, pero al proceder el pago, se refleja la cantidad del arancel.

Con estas medidas, explicó Gómez, el costo adicional suele trasladarse al consumidor final, lo que reduce la brecha de precios frente a los negocios mexicanos.

“Desde que se pusieron los aranceles solo he comprado una vez; antes lo hacía cada mes o cada 15 días”, relató Gilberto, comprador habitual de AliExpress.

El usuario explicó que la diferencia de precios se redujo significativamente, pues antes podía ahorrar entre 700 y 800 pesos en un pedido, mientras que ahora el costo final resulta similar al de otras tiendas y, además, la entrega tarda más. A esto se suma que el arancel se aplica por producto y no al total de la compra, lo que encarece aún más el pedido.

“Lamentablemente no he encontrado la misma oferta de productos con marcas nacionales, pero si existieran alternativas y me ayudaran a evitar los aranceles, sin duda preferiría esa opción”, concluyó Gilberto.

Daniela, otra usuaria de este tipo de plataformas, señaló que la facilidad de uso de éstas sigue siendo un atractivo: desde la variedad de productos hasta el envío gratuito, aunque los impuestos comienzan a limitar sus compras.